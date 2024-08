Deloitte Legal: Zwei neue Partnerinnen und eine neue Anwältin

Wien. Deloitte Legal holt Bojana Vareskic und Iliyana Sirakova als Partnerinnen: Sie kommen von Schönherr und leiten Health Care bzw. Litigation. Sandra Kasper ist jetzt Rechtsanwältin.

Jank Weiler Operenyi, die österreichische Rechtsanwaltskanzlei im globalen Deloitte Legal Netzwerk, setze damit einen weiteren Schritt in Richtung Full-Service-Anbieter im Wirtschaftsrecht, heißt es. Die Ernennungen erfolgen konkret zum 1.8.2024.

Die Neuen

Iliyana Sirakova (36) ist mit 1.8. neue Partnerin bei JWO | Deloitte Legal. Sie hat zuletzt bei Schönherr den Health Care & Life Sciences Bereich als Counsel mitbetreut und verfügt über eine anerkannte Spezialexpertise im Lebensmittel-, Arzneimittel-, Medizinprodukte- und Kosmetikrecht. Bei JWO |Deloitte Legal werde Sirakova die neuen Fachbereiche Health Care & Life Sciences sowie Öffentliches Wirtschaftsrecht aufbauen und leiten.

Bojana Vareskic (35) kommt als neue Partnerin an Bord. Zuvor war sie laut den Angaben knapp zehn Jahre bei Schönherr tätig, zuletzt als Counsel. Vareskic ist sowohl in Österreich als auch in Kroatien als Rechtsanwältin zugelassen. Bei JWO | Deloitte Legal werde sie die Leitung des Fachbereichs Litigation übernehmen und das Beratungsfeld ausbauen.

Sandra Kasper (38) steigt als Rechtsanwältin bei JWO |Deloitte Legal ein. Sie war zuletzt im Bereich des Öffentlichen Wirtschaftsrechts mit besonderem Fokus auf Umwelt-, Energie-, Eisenbahn- und Vergaberecht tätig. Diese Rechtsgebiete werde sie auch im Team von Iliyana Sirakova bei JWO | Deloitte Legal betreuen.