Goldman Sachs baut Finanzierung für Median um, Freshfields hilft

Healthcare & Kapital. Kanzlei Freshfields berät Goldman Sachs bei der inkrementellen Erhöhung einer Term-Loan-B-Tranche für die Gesundheitsgruppe Median.

Ein Term Loan B (TLB) ist ein langfristiges institutionelles Kapitalmarktdarlehen. Bei der aktuellen Transaktion gehe es um die inkrementelle Erhöhung einer EUR-Term-Loan-B-Tranche in Bezug auf Term- und Revolving-Darlehen für Median in Höhe von 920 Mio. Euro.

Der TLB wurde von Median ursprünglich 2021 aufgenommen. Zweck der aktuellen Transaktion sei u.a. die teilweise Rückzahlung der bestehenden revolvierenden Finanzierung sowie allgemeine Unternehmenszwecke, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei Freshfields.

Unternehmen und Team

Die Median Group ist im Bereich psychische Gesundheit und Rehabilitation tätig und hat rund 30.100 Beschäftigte in Deutschland, Großbritannien, Nordirland und Spanien. In den 420 Kliniken und Einrichtungen werden laut den Angaben jährlich rund 294.000 Patienten behandelt. Seit Sommer 2023 gehört Hestia in Spanien zur Median Group.

Im Beratungsteam von Freshfields für Goldman Sachs sind u.a. Partner Michael Josenhans (Lead), Associate Aleksandar Djurdjevic (beide Finanzen, Frankfurt) und Transaction Lawyer Maria Alejandra Noriega Quintana (Hub, Berlin). Teams aus Amsterdam, Madrid und Wien sind ebenfalls involviert. Das Team um Josenhans half laut den Angaben bereits 2021 bei der TLB-Finanzierung für Median.