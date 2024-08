Immobilien: Transaktionen im Grundbuch steigen erstmals seit 2022

Erholung & Gebührenbefreiung. Per Juli 2024 ist die Anzahl der Transaktionen im Grundbuch um fünf Prozent gestiegen: Das ist der erste Zuwachs seit Mai 2022, so IMMOunited.

Wie eine Auswertung der IMMOunited GmbH zeigt, wurde per Juli 2024 mit einer Steigerung der Transaktionsanzahl von rund fünf Prozent die erste positive Entwicklung hinsichtlich Verbücherungen von österreichischen Immobilien seit Mai 2022 wahrgenommen. Die 9.359 im Vormonat verbücherten Kaufverträge weisen auf das höchste Transaktionsergebnis seit Juni 2023 hin, so eine Aussendung.

Seit 1. Juli 2024 ist es günstiger

Von Bedeutung für den Zuwachs seien einerseits „leichte Marktaufwärtstrends“, ebenso aber die österreichweit ab dem 1. Juli 2024 geltende Befreiung von der Grundbuchs-Eintragungsgebühr im Zusammenhang mit Eigentums- und Pfandrechten beim Erwerb von Wohnraum, heißt es.

„Die erfreuliche positive Entwicklung der Grundbuchtransaktionen ist sicherlich auch auf die entfallende Eintragungsgebühr zurückzuführen. Dieser Faktor belebt den Immobilienmarkt spürbar“, so IMMOunited-Chef Roland Schmid. Das von ihm gegründete Unternehmen gilt als Marktführer in der Bereitstellung von Grundbuch- und Immobiliendaten in Österreich.