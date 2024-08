Vanessa Hellwing wird neue CFO beim Industrie-Riesen Andritz

Graz. Vanessa Hellwing zieht 2025 in den Vorstand der Andritz AG mit 30.000 Beschäftigten ein: Sie kommt von Viessmann und folgt auf CFO Norbert Nettesheim.

Konkret wurde Hellwing laut einer Pflichtmitteilung des Unternehmens mit Wirkung zum 1. Januar 2025 in den Vorstand der Andritz AG berufen. Sie werde am 28. März 2025 die Nachfolge von Norbert Nettesheim als Finanzvorstand (CFO) antreten, der nach 36 Jahren erfolgreicher beruflicher Tätigkeit auf eigenen Wunsch in den Ruhestand gehe.

Das Unternehmen

Die börsenotierte Andritz Gruppe ist ein österreichischer Anlagen- und Maschinenbaukonzern mit Hauptquartier in Graz und rund 30.000 Beschäftigten. Andritz zählt sich in seinen vier Geschäftsbereichen Pulp & Paper, Metals, Hydropower und Environment & Energy zu den Weltmarktführern und ist in 80 Ländern tätig.

Die Laufbahn

Vanessa Hellwing war in der Vergangenheit u.a. bei Chiron und ist seit Juli 2022 CFO bei Viessmann Climate Solutions SE. In ihre künftige Rolle als CFO bei Andritz bringe sie langjährige Führungserfahrung im Finanzbereich bei Maschinenbauern ein.

„Ihre umfassende Erfahrung in leitenden Positionen in den Bereichen Finanzen, IT und M&A wird für die Erreichung unserer ehrgeizigen Ziele und die Weiterentwicklung unseres Unternehmens äußerst wertvoll sein. Gleichzeitig möchte ich Norbert Nettesheim herzlich für sein großes Engagement bei der Leitung und Entwicklung der Finanzfunktionen von Andritz und seinen Beitrag zum Erfolg von Andritz danken. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft“, wird Joachim Schönbeck zitiert, Vorstandsvorsitzender von Andritz.