Chargemaker geht an ista mit Latham & Watkins

Ladestationen für Firmenkunden. Latham & Watkins berät die Joint Venture-Partner Mainova AG und Dussmann beim Verkauf ihrer Anteile an der Chargemaker GmbH an die ista SE.

Latham & Watkins hat die Mainova AG und die Dussmann Group beim Verkauf ihrer Unternehmensanteile an der Chargemaker GmbH an die ista SE beraten. Letztere will damit ihr eigenes Angebot für E-Mobilität vergrößern und das Netz der Ladestationen auch künftig weiter ausbauen, heißt es.

Ein Pakt für E-Autos in der Flotte

Chargemaker wurde 2020 als Joint Venture der Mainova und der Dussmann Group gegründet, um Geschäftskunden Ladelösungen anzubieten. Mit rund 2.000 Ladepunkten habe sich das Unternehmen als führender Anbieter für Unternehmen und gewerbliche Immobilien in Deutschland etabliert.

Berater Latham & Watkins: Alexander Stefan Rieger (Partner, Infrastructure M&A), Christina Mann (Partner, Corporate, gemeinsame Federführung), Juan Garcia Jacobsen (Associate, Corporate), Pascal Wagenführ (Associate, Infrastructure M&A), Daniel Splittgerber (Counsel), Marcel Endrich (Associate, beide Finance), Wolf-Tassilo Böhm (Counsel), Clemens Ganz (Associate, beide Datenschutz, alle Frankfurt), Tobias Klass (Partner, Steuerrecht, Hamburg)

Ein Team von Wirtschaftskanzlei Luther um Björn Simon (Partner), Johannes Becker und Sven C. Stumm begleitete ista bei der Transaktion.