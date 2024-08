ERGO Österreich und IGV kooperieren in der Unfallversicherung

Versicherungen & Vertrieb. Die ERGO Versicherung hat einen Pakt mit der Interessengemeinschaft der Versicherungsmakler (IVM) für Unfallversicherungen geschlossen.

Die ERGO Versicherung AG verfolge in ihrer Unternehmensstrategie #Drivefor2025 vier Hauptaspekte, so eine Aussendung: Zu den Top5-Kompositversicherern am Heimatmarkt Österreich zu zählen; weiters einen nachhaltigen Vertriebswegemix zu etablieren. Drittens zähle dazu, mit dem strategischen Eckpfeiler „Einfach.Digital.“ Digitalisierung und Automatisierung mit Mehrwert für alle Beteiligten zu forcieren (beispielsweise erhalten UniCredit Bank Austria-Kunden neuerdings die Abschlussmöglichkeit für D.A.S. Rechtschutz-Lösungen von ERGO direkt in der Konto-App eingeblendet). Und viertens zählt zu den Zielen, höchstmögliche Kundenzufriedenheit und dadurch Kundenempfehlungen zu schaffen.

Das neue Bündnis

Teil der Maßnahmenliste sei es, erfolgreich im Segment Schaden/Unfall zu wachsen sowie den Makler- und Agenturvertrieb von ERGO zu stärken. Die jetzt eingegangene Partnerschaft von ERGO Versicherung AG und IGV Austria bringe für die Mitglieder und Kunden der IGV zahlreiche Vorteile mit sich und stärke die Marktposition beider Unternehmen nachhaltig, heißt es dazu.

Helmut Hochnegger, Präsident der IGV Austria: „Ich möchte die Bedeutung dieser Kooperation hervorheben und bin überzeugt, dass sie sowohl für die IGV Austria als auch für unsere Mitgliederunternehmen von großem Nutzen sein wird. Die Wahl des neuen Partnerversicherers unterstreicht unsere Strategie, weiterhin erstklassige Dienstleistungen anzubieten und vor allem langfristige Beziehungen aufzubauen. Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit einem renommierten Versicherungsunternehmen wie der ERGO Österreich bekannt zu geben und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Zukunft.“

Strategische Ausrichtung auf den Vertrieb

Christian Noisternig, ERGO Vorstand für Vertrieb und Marketing, über die neuabgeschlossene Partnerschaft: „In der Interessensgemeinschaft österreichischer Versicherungsmakler bündeln sich jede Menge Wissen und Erfahrung rund um das Thema Versichern. Ich freue mich, dass wir nun über die bedarfsgerechten ERGO Versicherungslösungen, gemeinsam mit IGV, so für eine höchstmögliche Kundenzufriedenheit arbeiten werden.“

Die neue Partnerschaft unterstreiche die konsequente strategische Vertriebsausrichtung von ERGO. „Diese Zusammenarbeit wird unser Ziel im Makler- und Agenturvertrieb unterstützen, in den Sparten Schaden/Unfall weiter über dem Markt zu wachsen“, so Patrick Rechberger, Leiter des ERGO Makler- und Agenturvertriebs.