Kanzlei Lark berät die EQS Group zum Squeeze-Out

München. Wirtschaftskanzlei Lark berät die EQS Group beim Squeeze-Out der Minderheitsaktionäre nach erfolgter Übernahme durch Thoma Bravo.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet und ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und Sustainability Reporting, mit rund 550 Mitarbeitenden.

Nun hat die ordentliche Hauptversammlung der EQS Group den aktienrechtlichen Squeeze-Out beschlossen. Damit stimmte sie der Übertragung der Aktien der EQS-Minderheitsaktionäre auf die Hauptaktionärin, die Pineapple German Bidco GmbH, zu.

Als Gegenleistung erhalten die Aktionäre eine Barabfindung in Höhe von 40,00 Euro pro Aktie. Die Wirksamkeit des Squeeze-Out hängt noch von dessen Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft ab, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei.

Unternehmen und Kanzlei

Die Münchener Kanzlei Lark hat die EQS Group sowohl bei der öffentlichen Übernahme als auch beim anschließenden Delisting sowie beim jetzt erfolgten Squeeze-Out beraten, so eine Aussendung. Zum Team gehörten Tobias Nikoleyczik, Malte D. Krohn, Nadja Crombach und Alessandra Säger (alle Aktien- und Kapitalmarktrecht).

Die Pineapple German Bidco GmbH ist eine von Thoma Bravo-Fonds kontrollierte Holding-Gesellschaft, die bereits rund 98 Prozent des Grundkapitals der EQS Group hält. Im November 2023 hatte sich der US-Software-Investor Thoma Bravo in einem Bieterverfahren um EQS durchgesetzt und ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der EQS Group unterbreitet. Nach dem erfolgreichen Vollzug der Übernahme erfolgte im Mai 2024 das Delisting der Gesellschaft.