Open Publishing will Verlage vor KI schützen: Tool für E-Books

KI-Tools & Anti-KI-Tools. Der Verlagsdienstleister Open Publishing hat ein Tool gestartet, das digitale Inhalte vor unbefugter Nutzung für KI-Training schützen soll. Es markiert die Inhalte bei der Auslieferung als geschützt.



Das automatisierte Opt-Out für E-Books im Format Epub ist laut dem deutschen Fachmagazin Buchmarkt.de ab sofort verfügbar und soll eine einfache und kosteneffiziente Lösung bieten, um die Rechte der Verlage zu wahren. Als Hauptvorteil wird genannt, dass es auch für schon bestehende Titel einsetzbar ist.

Datensammelwut als Grundlage für KI

Grundlage von KI-Tools wie ChatGPT ist bekanntlich die Datensammlung im ganz großen Stil, um ihre Sprachmodelle (LLM) zu füttern. Heute nützen zahlreiche KI-Unternehmen Inhalte, ohne dafür zu bezahlen, so Open Publishing: Dessen Geschäftsführer Julius Mittenzwei ortet „Wild-West-Mentalität“. Die Verlage seien allerdings auf die Monetarisierung ihrer Inhalte angewiesen. Daher sei es wichtig, einerseits die unautorisierte Nutzung zu verhindern und andererseits rechtmäßige Lizenzierung (gegen Bezahlung) zu ermöglichen. Die nötigen gesetzlichen Grundlagen seien bereits vorhanden; technisch arbeite das Tool auf Basis einer automatisierten Opt-Out und Lizensierungsmöglichkeit.

So gebe es in Onix Version 3.0 (ein Standard der Buchbranche zur Übertragung von Metadaten) die Möglichkeit der Nutzung über den sogenannten „EpubUsageConstraint“ zu definieren. Auch in E-Books im Epub-Format kann festgelegt werden, unter welchen Bedingungen deren Inhalte genutzt werden dürfen – konkret durch das Protokoll „TDMRep“ des World Wide Web Consortiums (W3C). Dieses Protokoll schließe nicht nur die Nutzung für AI-Firmen aus, sondern ermögliche auch die kostenpflichtige Lizensierung.

Die nötigen Tags (Kennzeichnungen) lassen sich in den Herstellungsprozess neuer E-Books einfach integrieren. Das Tool von Open Publishing will aber vor allem bei der Nachrüstung alter Titel helfen: TDMRep werde damit automatisch in alle Epubs – sowohl Front- als auch Backlist-Titel – während der Auslieferung eingebettet.