Ex-Brau Union-CEO Schörghofer wird Chef bei Egger Getränke

Getränke & Management. Klaus Schörghofer (43) wird Geschäftsführer der Egger Getränke-Gruppe, gemeinsam mit Reinhard Grießler. Er war zuvor CEO der Brau Union Österreich AG.

Ziel der neuen Geschäftsführung sei es, bestehende Partnerschaften zu stärken und die nachhaltige Entwicklung des österreichischen Familienunternehmens Egger Getränke voranzutreiben, so eine Aussendung.

Egger Getränke ist ein österreichisches Unternehmen im Familienbesitz, das seine Geschichte bis ins Jahr 1675 zurückverfolgen kann. Jährlich werden in Unterradlberg bei St. Pölten (Niederösterreich) rund 300 Millionen Einheiten Getränke abgefüllt. Die Beschäftigtenzahl liegt laut Website bei 230. Neben der Produktion und dem Vertrieb österreichischer Getränkemarken ist Egger auch in der Lohnabfüllung und der Produktion von Handelsmarken am heimischen Markt wie auch im Export tätig. Zu den Marken gehören Egger Bier, Radlberger, Granny´s Apfelsaft & Co.

Laufbahn und neue Pläne

Klaus Schörghofer steigt laut den Angaben mit 1.9.2024 in die Geschäftsführung der Egger Getränke Gruppe ein. Er bildet künftig gemeinsam mit Reinhard Grießler eine Doppelspitze. Der studierte Wirtschaftspädagoge Schörghofer war zuvor fast zwei Jahrzehnte – davon sechs Jahre in der Geschäftsführung und dreieinhalb Jahre als Vorstandsvorsitzender – bei der Brau Union Österreich AG tätig, also bei der Konkurrenz, die zum Heineken-Konzern gehört.

Die Brau Union hatte Schörghofer Mitte 2023 verlassen, als Grund wurden damals unterschiedliche Auffassungen mit Eigentümer Heineken in Bezug auf die Entwicklung des Unternehmens angegeben. In seiner anschließenden Tätigkeit als selbstständiger Berater arbeitete er bereits mit Egger Getränke zusammen, heißt es in der Aussendung. „Ich widme mich dem Thema Getränke schon mein gesamtes Berufsleben und freue mich sehr auf meine neue Aufgabe“, wird Schörghofer zitiert.

Die Geschäftsführung habe sich zum Ziel gesetzt, in den Geschäftsfeldern Lohnfüllung, Handelsmarke und Marke bestehende Strukturen zu optimieren und vor allem die internationale Expansion des Unternehmens voranzutreiben. Egger Getränke bedient neben dem Heimmarkt Österreich derzeit Exportmärkte in Europa, Asien, Afrika und den USA.

Die Statements

„Im Rahmen meiner Beratungstätigkeit für Egger Getränke, hatte ich die Möglichkeit, die Eigentümerfamilie und damit auch ein beeindruckendes österreichisches Familienunternehmen kennenzulernen. Das Angebot der Familie, in der Geschäftsführung die Entwicklung des Unternehmens nachhaltig voranzutreiben, ist zugleich eine große Wertschätzung wie auch eine spannende Herausforderung. Besonders reizvoll ist es, vom Unternehmensstandort in Unterradlberg/NÖ aus auf dem gesamten Globus kommerziell tätig sein zu können. Darüber hinaus durfte ich in den vergangenen Monaten bei Egger Getränke – wie auch zuvor in meiner Zeit bei der Brau Union Österreich – mit großartigen Kolleg:innen zusammenarbeiten – und darauf freue ich mich“, so Schörghofer.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Klaus Schörghofer für unser Unternehmen gewinnen konnten. Seit jeher richten wir als österreichisches Familienunternehmen unser Handeln auf zukünftige Generationen aus. Wir sind langfristig orientiert und übernehmen Verantwortung für die Umwelt und alle, die mit uns arbeiten. Gerade mittelständische Unternehmen – wie wir es im Getränkeumfeld sind – brauchen Durchhaltevermögen, um sich am Markt behaupten zu können. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer neu aufgestellten Geschäftsführung für diese herausfordernde Aufgabe und eine nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens bestens aufgestellt sind“, so Fritz Egger, Eigentümer der Egger Getränke GmbH & CO OG.