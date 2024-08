Katastrophenschäden richtig versteuern: Webinar der ASW am 22. August

Steuern & Sonderfälle. Ein Webinar der ASW nimmt im August die steuerliche Behandlung von Katastrophenschäden unter die Lupe.

Das Thema gewinnt in Zeiten von Klimakrise & Co an Bedeutung: Die Schäden durch Naturkatastrophen wie Hochwasser, Stürme oder Muren werden größer, die Zahl der Fälle steigt. Die Folgen sind für die Betroffenen neben persönlichem Leid auch große finanzielle Lasten.

Die Veranstaltung

Der Gesetzgeber hat allerdings vorgesorgt – verschiedene Formen der steuerlichen Entlastung existieren sowohl für Privatpersonen wie Unternehmen. In Frage kommen beispielsweise Kosten, die mit der unmittelbaren Beseitigung der Katastrophenfolgen im Zusammenhang stehen, Reparaturen, oder auch Ersatzbeschaffung – aber nicht immer und in allen Fällen. Und auch nach einem Murenabgang heißt es: Keine Buchung ohne Beleg.

Die korrekte steuerliche Behandlung von Katastrophenschäden ist Thema eines Webinars der ASW (Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen) am 22. August. Vortragende ist Birgit Perkounig, Zielgruppe sind Wirtschaftstreuhänder:innen, Steuersachbearbeiter:innen und Bilanzbuchhalter:innen.