EY macht Florian Haas zum „Head of Brand & Growth“

Wien. Florian Haas (37) ist jetzt Director bei EY Österreich: Er leitet den neu geschaffenen Bereich „Brand & Growth“. Für Startups bleibt er außerdem zuständig.

Konkret ist Florian Haas zum 1. Juli zum Director bei EY Österreich aufgestiegen. Darüber hinaus übernimmt der gebürtige Wiener die Leitung des neu geschaffenen Bereichs „Brand & Growth“, so eine Aussendung. Zusätzlich zu seinen bisherigen Leitungsfunktionen für Kommunikation, Marketing und Brand Management verantworte er ab sofort auch die Steuerung der Bereiche Vertrieb, Sales, Account Management und Business & Performance Development bei der Prüfungs- und Beratungsorganisation.

Insgesamt hat Big Four-Multi Deloitte in Österreich rund 1.500 Beschäftigte, die Haas und sein Team beim „Go-to-market-Prozess“ unterstützen soll. Haas ist zudem Mitglied des österreichischen Markets Board sowie des europäischen Leadership-Gremiums für den Bereich Brand, Marketing und Kommunikation.

Die Startups bleiben Thema

Neben seiner Funktion als Head of Brand & Growth werde Haas weiterhin als Head of Start-up für das Ökosystem von EY im Bereich von Wachstumsunternehmen verantwortlich sein. Dieses Startup-Ökosystem umfasse zusätzlich zu einem 30-köpfigen Beratungsteam für Strategie und Wachstum über Finanzierung und Bewertung bis hin zu Steuer und Recht auch Initiativen zur Förderung von Startups und Scale-ups wie den EY Scale-up Award, der in diesem Jahr zum dritten Mal vergeben wurde.

Die Laufbahn

Florian Haas ist seit zehn Jahren bei EY tätig und hatte in dieser Zeit unterschiedliche Führungsfunktionen inne, unter anderem vier Jahre lang als Head of Communications für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Er studierte Publizistik- und Kommunikationswissenschaft und absolvierte ein Masterstudium für Public Communications sowie ein MBA-Studium an der Donau-Universität Krems.