My Compliance Office übernimmt Pythagoras: Rödl berät

D/A/CH und Irland. Kanzlei Rödl & Partner berät beim Verkauf des Schweizer Compliance Tools-Anbieters Pythagoras an den Branchenkollegen My Compliance Office mit HQ in Irland.



Die internationale Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner hat die Pythagoras Ltd. und ihre Gesellschafter beim Verkauf von 100% der Anteile an My Compliance Office Ltd. (MCO) beraten, so eine Aussendung.

Mit dieser Transaktion setze Pythagoras den Kurs für weiteres Wachstum und eröffne My Compliance Office neue Perspektiven für eine effektive Positionierung in der DACH-Region. Während des Prozesses stand dem Unternehmen Pythagoras Ltd. ein Transaktionsteam von Rödl & Partner zur Seite (Gesamtprojektleitung: Associate Partner Markus Müller).

Die Unternehmen

Gegründet im Jahr 2005, habe sich Pythagoras seither als Schweizer Marktführer im Segment automatisiertes KYC-, AML- und KYS-Compliance-Screening etabliert. Das Produktportfolio reicht von Compliance- bis hin zu Corporate-Responsibility-Softwarelösungen, die es Kunden ermöglichen, sich an die stetig wachsenden regulatorischen Anforderungen in diesen Bereichen anzupassen. Die Softwarelösungen finden Anwendung in 54 Ländern und 12 Branchen mit mehr als 1.000 Installationen und rund 570 Kunden. Der Hauptsitz ist in Steinhausen, es bestehen Niederlassungen in Genf, Hongkong, Durbanville (Südafrika) und Koper (Slowenien). Zu den auf der Website aufgelisteten Kunden gehören Baloise, Oesterreichische Kontrollbank (OeKB), Deutsche Börse Group, Porsche Holding Salzburg und Swisscom.

MCO ist ein weltweit agierender Anbieter einer Compliance-Softwarelösung für Finanzdienstleistungsunternehmen. MCO bedient Kunden in 105 Ländern und verarbeitet jährlich nach eigenen Angaben rund 90 Millionen Datensätze und 800 Millionen Aufzeichnungen. Die Datenbank werde von rund einer Million Nutzern in Anspruch genommen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dublin und Niederlassungen in London, Singapur, Hyderabad, New York, Chicago und Fort Worth.