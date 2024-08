Infineon Austria mit neuer Produktionsleiterin Alina Absmeier

IT & Elektronik. Alina Absmeier (45) ist neue Produktionsleiterin am Standort Villach des Halbleiterherstellers Infineon Austria. Sie folgt auf Bernd Steiner.

Absmeier übernimmt die Leitung der Fertigung von Bernd Steiner, der sich nach 26 Jahren bei Infineon, davon acht Jahre als Produktionsleiter, ab September beruflich in die Selbstständigkeit verändern werde, so eine Aussendung.

Die Laufbahn

Alina Absmeier ist seit 2007 bei Infineon tätig. Sie kam nach ihrem Doktorat in Technischer Chemie an der Technischen Universität in Wien zu dem Unternehmen nach Villach. Nach Stationen in der Prozesstechnik und im Qualitätsmanagement führte sie seit 2018 als Modulleiterin eines der größten Teams in der Fabrik. Als Produktionsleiterin verantworte sie jetzt die gesamte Hochvolumenfertigung der „Energiesparchips“, die weltweit etwa im Zug, im Auto, bei Rechenzentren, LED-Beleuchtungen, medizinischen Geräten und auch bei Solar- und Windenergieanlagen zum Einsatz kommen, so Infineon.

Das Unternehmen hatte zuletzt ein Sparprogramm verkündet, in dessen Rahmen rund 1.400 der insgesamt 58.600 Jobs wegfallen sollen, darunter mehrere hundert in Österreich. Weitere 1.400 sollen in Länder mit niedrigeren Lohnkosten verlagert werden. Das Sparprogramm soll allerdings ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgen, man will mit natürlicher Fluktuation, Altersteilzeit und Pensionierungen auskommen.

Die Statements

Thomas Reisinger, Vorstand für Operations Infineon Austria: „Es freut mich sehr, mit Alina Absmeier eine erfahrene Infineon-Expertin in dieser Position zu haben. Ihre fundierte Prozesserfahrung und ihre bisherige Führungskompetenz in der Villacher Fertigung sind eine perfekte Basis, um die Herausforderungen einer dynamischen Halbleiterindustrie zu meistern. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Bernd Steiner für sein fachliches und persönliches Engagement bei Infineon, insbesondere auch bei der Umsetzung und dem Hochfahren der neuen Chipfabrik.“

Alina Absmeier, Produktionsleiterin Infineon Villach: „Unsere größten Stärken in der komplexen Halbleiterfertigung sind das hohe Know-how und die Synergien zwischen Produktion sowie Forschung und Entwicklung. Als Innovationsfabrik im Infineon-Verbund deckt der Villacher Standort das gesamte Technologiespektrum ab – von Siliziumchips bis zu den neuen Halbleitermaterialien Siliziumkarbid und Galliumnitrid. Damit schaffen wir zukunftsweisende Produkte für den globalen Markt. Diese starke Fertigungs-DNA zeichnet unser hoch qualifiziertes Team aus. Mein Ziel ist es, diese Innovationskraft, die Zusammenarbeit im internationalen Fertigungsverbund als auch die Effizienz zu festigen und weiter auszubauen.“