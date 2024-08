Lucas Dirnberger wird Kaufmännischer Direktor der Barmherzigen Brüder

Wien. Wirtschaftsprüfer Lucas Dirnberger übernimmt die Kaufmännische Leitung der Barmherzigen Brüder in Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei. Er war zuletzt bei der Österreich Werbung und Big Four-Multi EY.

Mit August 2024 übernahm Lucas Dirnberger die Kaufmännische Leitung der Österreichischen Ordensprovinz der Barmherzigen Brüder. In dieser Funktion verantwortet er laut den Angaben die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Projektmanagement, Datenschutz, Patienten-Administration sowie Materialwirtschaft für die Standorte in Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei.

„Der sehr breite Erfahrungsmix, den Herr Dirnberger sowohl aus seiner Tätigkeit in der Unternehmensberatung als auch aus Führungs- und Managementpositionen mitbringt, war für uns ausschlaggebend, ihn zum Kaufmännischen Direktor zu bestellen. Die inhaltliche Breite seiner bisherigen Tätigkeiten ist für uns ein Gewinn, zumal wir derzeit auf SAP S/4HANA migrieren und das CSRD-Reporting an mehreren Standorten einführen“, so Peter Ausweger, Gesamtleiter der Barmherzigen Brüder Österreich.

Der Werdegang

Lucas Dirnberger hat an der WU Wien Betriebs- und Finanzwirtschaft studiert. Während dem Bachelor- und Masterstudiums arbeitete er Vollzeit bei der Bawag P.S.K. im Bereich Risikoanalyse. Im Anschluss an sein Studium war er sechs Jahre lang beim Beratungsunternehmen Ernst & Young tätig. Dort absolvierte er die Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer. Seit der Ablegung der Fachprüfung ist er beeideter Wirtschaftsprüfer und Mitglied der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Danach übernahm Dirnberger als Head of Finance für drei Jahre die kaufmännischen Agenden der Österreich Werbung (ÖW), wo er unter anderem die Migration auf SAP S/4HANA leitete, bevor er zum Head of Group Reporting der Wienerberger AG bestellt wurde. In dieser Funktion war er laut den Angaben neben dem konzernweiten Reporting unter anderem für die Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zuständig.

Das Statement

„Für mich war vordergründig, eine sinnstiftende Aufgabe zu übernehmen. Auch wenn ich als Kaufmännischer Direktor keinen direkten Patientenkontakt habe und mich nur indirekt um das Wohl der betreuten Menschen kümmern kann, so habe ich doch die Gewissheit, dass ich mit meiner Arbeit dazu beitrage, dass die wirtschaftliche Basis für die bestmögliche Betreuung der Menschen in den Krankenhäusern, in den Betreuungseinrichtungen für ältere Menschen und Menschen mit psychischen oder physischen Beeinträchtigungen, in den Hospizen, Wohnbereichen und Therapieeinrichtungen der Barmherzigen Brüder gesichert ist. Und auch für die mehr als 9.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Österreichischen Ordensprovinz schafft eine solide Unternehmensbasis Sicherheit und Vertrauen“, wird Dirnberger zitiert.