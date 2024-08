Janine Kawlath ist „Head of People and Culture” bei durchblicker

Personalwesen & Management. Janine Kawlath ist Head of People and Culture beim Tarifvergleichsportal durchblicker. Sie war zuvor u.a. im HR der Wirtschaftsuniversität Wien (WU).

In ihrer neuen Position verantworte Kawlath sämtliche Personalagenden des rund 100-köpfigen durchblicker-Teams, vom Employer Branding bis zur Lohnverrechnung, so eine Aussendung. Sie ist im April 2024 gestartet, nun hat das Vergleichsportal die Besetzung verkündet.

Die Laufbahn

Janine Kawlath hat ein Personalmanagement- und Wirtschaftspsychologie-Studium und 15 Jahre HR-Erfahrung in unterschiedlichen Branchen und Rollen. Sie war demnach u.a. in der Hotellerie und der IT-Branche tätig und zeichnete als HR Generalistin an der Wirtschaftsuniversität Wien für das Recruiting von Fach- und Führungspositionen verantwortlich. Zuletzt war sie in der Beratung tätig und habe sich dabei auf die Themen Employer Branding und HR-Organisation fokussiert.

Bei durchblicker wird „auf flache Hierarchien, agile Arbeitsmethoden und ein hohes Maß an Beteiligung unserer Mitarbeiter:innen“ gesetzt, so die neue HR-Chefin Kawlath. Geschäftsführer Martin Spona: „Mit Janine Kawlath haben wir eine erfahrene HR-Allrounderin an Bord geholt. durchblicker wird auch in den nächsten Jahren weiter wachsen. Sie wird sich deshalb der Herausforderung annehmen, zum einen unsere Prozesse weiter zu standardisieren und gleichzeitig unseren ‚durchblicker Spirit‘, der uns so erfolgreich macht, zu stärken.“