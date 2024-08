Nachwuchsmangel: EY will mit höchster Schaukel Europas locken (140 Meter)

Big Four & Recruiting. EY Österreich hat auf dem Dach des Wiener IZD-Towers eine „Karriereschaukel“ für 40 Talente in 140 m Höhe errichtet.

Für ein exklusives Recruitingerlebnis habe man die höchste Schaukel Europas auf dem Dach des Wiener IZD-Towers aufgestellt, so EY: Insgesamt 40 Talente will man damit zusätzlich zu ihrem nächsten Karriereschritt auch mit einem Adrenalinkick in 140 Metern Höhe locken.

In der Luft, in der Straßenbahn, in absoluter Finsternis

Bei der Suche nach qualifizierten neuen Mitarbeitenden müssen Unternehmen immer kreativere und ausgefallenere Wege einschlagen, heißt es. Die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung klagt bereits seit einiger Zeit über Nachwuchsmangel. Bereits seit einigen Jahren setze EY Österreich bei der Ansprache neuer Talente auf innovative und außergewöhnliche Recruitingerfahrungen: Man hat schon Bewerbungsgespräche in einer Straßenbahn bei einer Runde um den Wiener Ring, komplett anonym in völliger Dunkelheit oder beim Houserunning an der Außenfassade des ca. 140 Meter hohen Wiener Bürogebäudes veranstaltet. „Recruiting als Erlebnis“, so EY.

Der „EY Karriereaufschwung“ findet am 13. September 2024 in Wien statt. Bei dem Event haben Interessierte abgesehen vom Bewerbungsgespräch die Möglichkeit, Unternehmenskultur, Arbeitsplatz und potenzielle zukünftige Kolleg:innen kennenzulernen, heißt es.

Die Karriereschaukel

Und natürlich haben die Kandidaten die Gelegenheit auf der „EY Karriereschaukel“ Platz zu nehmen: Dabei handelt es sich genau genommen um zwei Schaukeln, die an der Dachkante des IZD-Towers (Sitz von EY in Wien) montiert werden.

Sodann wird über die Dachkante hinaus geschaukelt, mit Blick über Donauturm, Kaiserwasser und Co. Die Schaukel ist als einer der Höhepunkte des Recruitingevents mit ca. 140 Metern auch die höchste Schaukel Europas laut Veranstalter – zumindest an diesem einen Tag. A propos: Laut Aussendung sind die Kandidat:innen während ihres Höhenflugs auf der Karriereschaukel unauflöslich an die Wirtschaftsprüfungskanzlei gebunden – mit Sicherheitsgurten nämlich.

„Recruiting, an das Sie sich ein Leben lang erinnern“

„Mit dem EY Karriereaufschwung bieten wir Talenten eine einzigartige Recruitingerfahrung, an die sie sich ein Leben lang erinnern werden. Zeitgleich vermitteln wir bereits in der Bewerbungsphase unseren EY Spirit – wir denken über den Tellerrand hinaus, trauen uns, ungewöhnliche Wege zu gehen, und streuen immer eine Prise Abwechslung in den Arbeitsalltag“, so Claudia Maikisch, Head of Talent Team bei EY. Bewerbungen sind laut den Angaben bis 1.9.2024 möglich, die Zahl der Plätze ist auf 40 begrenzt.

Was verlangt wird

Für die Arbeit in den Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- oder Consultingteams bringen Interessierte idealerweise mindestens ein laufendes oder abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder MINT mit. Für Einstiegspositionen sei Berufserfahrung von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig. Auch für Bewerbende ohne Studienabschluss gebe es Karrieremöglichkeiten bei EY, z.B. mit einem HAK- oder HTL-Abschluss und facheinschlägiger Berufserfahrung, heißt es dazu.

Die Voraussetzungen sind damit ähnlich wie bei anderen großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien, etwa den drei übrigen Big Four-Riesen Deloitte, KPMG und PwC. Auf Schaukeln setzen die in der Öffentlichkeitsarbeit zwar nicht, es gibt aber zahlreiche andere Recruiting-Maßnahmen und Events im Spätsommer und Herbst.