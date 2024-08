Wirtschaftsprüfer Crowe tritt Nachhaltigkeitsplattform respACT bei

Wien. Nachhaltigkeitsplattform respACT holt Wirtschaftsprüfungskanzlei Crowe an Bord. Crowe-Partnerin Kathrin Proprentner spricht beim „csrTAG Diversity2“ im Oktober.



Crowe gehört zu den 10 größten Netzwerken von Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen weltweit und wird das 450. Mitglied von respACT, so die Plattform in einer Aussendung. Zu den Mitgliedern von respACT gehören Unternehmen und Forschungsinstitutionen von Andritz bis Zumtobel, Fachverlage wie Manz u.v.m. Auch zahlreiche Beratungsunternehmen sind Mitglied, z.B. Wirtschaftsprüfer BDO. Die Bedeutung von ESG-Vorschriften in der Berichterstattung der Unternehmen ist in den letzten Jahren stetig gewachsen.

Der „csrTAG Diversity“

Crowe sei ein verlässlicher Partner für Unternehmen aller Größen und Branchen mit internationalem Netzwerk in über 140 Ländern und starker lokale Präsenz. Das Leitbild laute „Smart decisions. Lasting value“, so Kathrin Proprentner, Partnerin bei Crowe SOT Österreich. Sie spricht beim diesjährigen „csrTAG Diversity2“ von respACT am 16. Oktober zum Thema „Interlinking Diversity & Biodiversity“.