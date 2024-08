„Applied AI Conference“ (AAIC) der WKÖ ist am 17. Oktober 2024

Wien. Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) veranstaltet gemeinsam mit Advantage Austria, AI Austria und Enterprise Europe Network die Fachveranstaltung Applied AI Conference. Rund 1.000 User werden erwartet.

Die Applied AI Conference (AAIC) findet am 17.10.2024 in der WKÖ in Wien statt. Im Fokus der AAIC stehen laut den Veranstaltern Entwicklungen, gesetzliche Rahmenbedingungen sowie Anwendungen von Künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen.

Networking und Kundenkontakte

Kritiker des aktuellen KI-Hypes wie die Investmentbank Goldman Sachs („Gen AI: Too Much Spend, Too Little Benefit?“) bemängeln gerne, dass derzeitige KI-Anwendungen noch zu wenig handfesten Nutzen für Unternehmen erzeugen, insbesondere was die Rentabilität der getätigten Investments angehe.

Die Veranstalter der AAIC stellen dagegen den praktischen Nutzen ins Zentrum: „Finden Sie im Rahmen der AAIC neue Kund:innen sowie Kooperationspartner:innen und holen Sie sich Impulse bzw. Inspiration für Ihr Geschäft rund ums Thema der künstlichen Intelligenz!“, so die Einladung. Aktuell zeigt die Teilnehmendenliste knapp 500 Anmeldungen.