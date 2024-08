Die dunklen Ecken der Buchhaltung: Betrug erkennen und bekämpfen

Wien. Ein Fachseminar von BMD beschäftigt sich mit den „dunklen Ecken der Buchhaltung“: Wie erkennt man als Rechnungswesen-Profi die Anzeichen für Betrug, Diebstahl, Untreue und wendet Schaden vom Unternehmen ab?



Leider passieren in der Buchhaltung immer wieder „krumme Dinge“, wie auch den Medien zu entnehmen ist, schreibt Roland Beranek, Leiter der BMD Akademie, in einer aktuellen Kundeninfo: „Wie erkennen Sie nun Fälschungen im Rechnungswesen bzw. in der Bilanz? Welche Folgen hat das für Ihr Unternehmen?“

Finanzstrafexpertin Katharina Peschetz führt laut den Angaben beim Fachseminar „Die dunklen Ecken der Buchhaltung: Manipulation bis zur Bilanz“ am 20.11.2024 im BMD Systemhaus Wien mit vielen Fallbeispielen behutsam in die Thematik ein. Zudem zeige sie in diesem Zusammenhang einsetzbare Softwaretools.

Die Inhalte

Die Veranstaltung beschäftigt sich konkret u.a. anhand von Praxisbeispielen mit Themen wie: