Anwalt Christoph Urbanek gründet eigene Kanzlei und Finanzberatung in Wien

Wien. Rechtsanwalt Christoph Urbanek hat eine eigene Anwaltskanzlei sowie eine Finanzberatung gegründet. Er war zuletzt Partner bei Schindler Attorneys und davor bei DLA Piper.

Rechtsanwalt Christoph Urbanek hat in der Spiegelgasse 21 in der Wiener Innenstadt eine neue Anwaltskanzlei mit dem Namen Urbanek Law sowie eine Finanzberatung namens Urbanek Finance eröffnet.

„Mit einem starken Fokus auf individuelle Betreuung von Mandanten aus In- und Ausland und maßgeschneiderte Lösungen, freue ich mich, neue und innovative Wege in der Rechtsberatung und im Finanzmanagement zu gehen. Mittelfristig möchte ich Urbanek Law und Urbanek Finance zu führenden Namen in der Rechts- und Finanzberatung entwickeln, die für Exzellenz und Integrität stehen. Wir wollen nicht nur die rechtlichen und finanziellen Herausforderungen unserer Mandanten lösen, sondern ihnen auch helfen, ihre Gesamtziele zu erreichen und nachhaltig zu wachsen“, so Urbanek.

Der Werdegang

Christoph Urbanek war zuletzt Partner in der Anwaltskanzlei Schindler Attorneys in Wien und davor von 2004 bis 2021 bei DLA Piper Weiss-Tessbach, davon neun Jahre als Equity-Partner.

Urbanek Law bietet laut den Angaben Rechtsberatung in den Bereichen Immobilien-, Bank-, Vertrags- und Gesellschaftsrecht. Zum Portfolio zählen demnach Beratung und Begleitung bei Immobilienprojekten sowie Restrukturierungen und insolvenzrechtliche Beratung. Urbanek Finance berät Kunden bei Senior Loans, Junior Loans, Mezzanin-Kapital und Bridge Loans.