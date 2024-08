Updates für das Compliance Cockpit: KI transkribiert und anonymisiert

Compliance Tools. Die EQS Group nimmt Updates bei ihrem Compliance Cockpit vor. Demnach können jetzt u.a. personenbezogene Daten per KI automatisch anonymisiert werden.

Die Produkt-Updates für die hauseigene digitale Werkzeug-Sammlung Compliance Cockpit – konkret die Komponente „Integrity Line“ – beinhalten laut Newsletter des Anbieters u.a. Vorlagen die einfache Erstellung von standardisierten Nachrichten für verschiedene Szenarien.

Weiters biete KI-basierte Spracherkennung die Möglichkeit, Audio-Dateien und Telefonate in mehreren Sprachen automatisch zu transkribieren, was Zeit sparen und die Genauigkeit in der Fallbearbeitung erhöhen soll.

Die KI anonymisiert personenbezogene Daten

Ein neues KI-gestütztes Tool zur Anonymisierung von personenbezogenen Daten soll Tempo machen: Wer Texte zur Einhaltung der Löschfristen der DSGVO anonymisieren muss, soll bei Einsatz des neuen Tools nur noch eine kurze Qualitätskontrolle vornehmen müssen.

Im Bereich Approvals sind nun Anfragen im Namen anderer einreichender Nutzer möglich, beispielsweise um Geschenke und Einladungen absegnen zu lassen. Davon verspricht man sich weniger Verwaltungsaufwand. Und im Bereich Third Parties (Lieferketten) hat man Import- und Exportfunktionen für Listen von Drittparteien ergänzt. Neues gibt es auch bei automatischen Erinnerungen an anstehende Evaluierungen und dem Risikomanagement-Reporting, so die EQS Group.