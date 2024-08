Fachverlag Linde bringt App für gesunde Snacks am Arbeitsplatz

Fringe Benefits. Die App „Social Snack Bar“ soll Unternehmen helfen, Snacks am Arbeitsplatz zu verteilen. Fachverlag Linde verspricht Förderung der Gesundheit, soziales Engagement – und automatische Abrechnung mit der Buchhaltung.

„Der berühmt-berüchtigte Obstkorb, in Jobportalen immer noch als Lockmittel präsent, reicht längst nicht mehr als Mitarbeiter-Benefit. Zwar ist das Thema gesunde Ernährung am Arbeitsplatz topaktuell, doch braucht es ausgefeiltere Konzepte denn eine Schüssel mit braunen Bananen neben der Kaffeemaschine. Ein solches Konzept bietet die Social Snack Bar, eine App von Linde Digital, die jede Küchennische oder jeden Kühlschrank in einen Snackautomaten verwandelt und gesunde Ernährung mit sozialem Engagement verknüpft“, so Benjamin Jentzsch, Geschäftsführer von Linde Digital und dem Linde Verlag.

Laut Jentzsch nimmt weniger als die Hälfte der Österreicher während der Arbeit eine Hauptmahlzeit, sprich ein warmes Mittagessen, zu sich. Stattdessen sind demnach schnelle Häppchen gefragt, die sich ohne großen Aufwand konsumieren lassen, schmackhaft sind und den Hunger stillen. Allerdings soll dabei nur knapp jeder Fünfte auf gesunde Ernährung achten. Wird am Arbeitsplatz jedoch frisches Obst angeboten, greift jeder Zweite zu, so Jentzsch.

Wie ein Online-Shop

„Wir haben nach einer Lösung gesucht, die sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer zufriedenstellend ist und zudem die gesunde Ernährung am Arbeitsplatz mit einer sozialen Komponente fördert. Das Ergebnis ist unsere neue App Social Snack Bar. Arbeitgeber laden Fotos und Produktbeschreibungen der Snacks in die App hoch, die Mitarbeiter anschließend wie einen Online Store verwenden. Die verfügbaren Lagerbestände sind klar ausgewiesen, und es gibt einen Warenkorb, in dem man einfach die gewünschte Stückzahl angeben und den Kauf abschließen kann“, so der Linde-Geschäftsführer.

Arbeitgeber können demnach zusätzlich Tags für die einzelnen Produkte vergeben. So kann beispielsweise der Preis für gesunde Snacks niedriger angesetzt werden, zudem kann der Betrieb dem Betrag auch eine kleine Spende an eine wohltätige Organisation hinzufügen. Die akkumulierte Spendensumme wird in der App angezeigt, so Jentzsch.

Gutscheine und Personalverrechnung an Bord

Sofern das Unternehmen Essengutscheine oder eine andere Form der Stützung ausgeben möchte, scheine in der App zudem das aktuelle Guthaben der Nutzer auf.

Das Backend der App erstellt laut den Angaben auch eine automatische generierte Liste für die Nutzung in der Personalverrechnung. Es werde jener Betrag, der in der Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung berücksichtigt werden muss, automatisch berechnet. Auch die Einkaufsliste werde basierend auf dem Soll- und Istbestand für den Arbeitgeber erstellt.