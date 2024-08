Charlotte Fresenius Privatuni ändert Namen und startet neue Bachelorprogramme

Wien. Die Charlotte Fresenius Privatuni Wien nennt sich jetzt „University of Sustainability“ und bietet ab dem Wintersemester 2024 die neuen Bachelorprogramme „Psychologie“ und „Nachhaltige Immobilienwirtschaft“ an.

Die Charlotte Fresenius Privatuni Wien möchte ihren thematischen Schwerpunkt Nachhaltigkeit stärker hervorstreichen sowie internationaler werden und nennt sich deswegen jetzt „University of Sustainability“.

„Diese neue Positionierung unterstreicht den innovativen Ansatz der Universität und zeigt, dass wir nicht nur den deutschsprachigen Markt bedienen. Denn Nachhaltigkeit ist eine globale Herausforderung. Nationale sowie auch internationale Studierende können von den englischsprachigen Studien-Programmen in Wien profitieren“, so Rektor Martin Kreeb.

Die Privatuni ist Teil der Carl Remigius Fresenius Education Group, einer privaten Bildungsgruppe im deutschsprachigen Raum, und kooperiert international unter anderem mit der Arizona State University und der Westminster University London.

Neue Bachelorprogramme

Neben den beiden bereits bestehenden Bachelorprogrammen „Wirtschaftspsychologie“ (B.Sc.) und „Betriebswirtschaftslehre“ (B.A.) bietet die Uni ab dem Wintersemester 2024/25 auch die beiden Studiengänge „Psychologie“ (B.Sc.) und „Nachhaltige Immobilienwirtschaft“ (B.Sc.) an.

„Studierende erwartet eine zukunftsorientierte Ausbildung mit Fokus auf Nachhaltigkeit. All dies in exklusiven Gruppen mit renommierten Professoren und einem abwechslungsreichen Kursangebot in einem hochmodernen Campus in der Seestadt sowie im siebten Bezirk Wiens. Neben praxisnaher Ausbildung bietet die University of Sustainability durch ihre Partnerschaften mit Spitzenuniversitäten auch eine internationale Vernetzung mit weltweit führenden Experten und Unternehmen“, so Kreeb.

Infotag am 18. September

Die Uni veranstaltet am 18. September 2024 in der „Libelle“ im Wiener Museumsquartier einen Informationstag über ihr Studienangebot. Anmeldungen für das Wintersemester 2024/25 sind laut Uni bereits möglich.