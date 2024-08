Münchner Wohnen holt sich 200 Mio. Euro mit Baker Tilly

Wohnbau-Unternehmen. Baker Tilly berät die Münchner Wohnen GmbH mit 70.000 Wohneinheiten bei einer Finanzierungstransaktion in Höhe von 200 Millionen Euro.

Die Münchner Wohnen GmbH ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft der bayerischen Landeshauptstadt München. Sie plant in den kommenden Jahren sowohl Neubaumaßnahmen wie auch energetische Sanierungen beim bestehenden Wohnungsbestand. Bei der aktuellen Transaktion handele es sich um eine zukunftsweisende Unternehmensfinanzierung über Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen, so die beratende Kanzlei in einer Aussendung.

Konkret hat Baker Tilly hat die Münchner Wohnen GmbH, eine der größten Wohnungsbaugesellschaften in Deutschland mit über 70.000 Wohneinheiten, bei einer Finanzierungstransaktion in Höhe von 200 Millionen Euro bank- und kapitalmarktrechtlich beraten.

Nachfrage bei längeren Laufzeiten

Die Schwerpunkte der rechtlichen Beratung des Teams um die Münchner Baker Tilly Partner Heinrich Thiele und Stephan Zuber lagen laut den Angaben in den Bereichen Vertragsdokumentation, Erstellung der Legal Opinion sowie Erfüllung der Auszahlungsvoraussetzungen.

Die Transaktion ist mit einem Term Sheet Volumen von 100 Millionen Euro in die Vermarktung gestartet. Aufgrund der hohen Investorennachfrage, vor allem bei den längeren Laufzeiten, sei dieses Volumen nach kurzer Zeit mehrfach überzeichnet gewesen, sodass letztendlich der doppelte Betrag unter mehr als 30 Investoren am unteren Ende der Vermarktungsspanne platziert werden konnte, heißt es.