Sarovski Optik holt Paul Churchill für Marketing in den Vorstand

Industrie & Management. Paul Churchill wird neuer Chief Marketing Officer (CMO) und Mitglied des Vorstandes bei Swaroski Optik: Er soll in harten Zeiten das Geschäft wieder ausbauen helfen.

Swarovski Optik stellt mit der Neuernennung die Weichen für die Zukunft, so eine Aussendung des Unternehmens. Das Foto zeigt Carina Schiestl-Swarovski, Vorsitzende des Beirates und Aufsichtsrates und Stefan Schwarz (CEO) mit dem neuen Vorstand Paul Churchill, der am 1. Juli 2024 die Position des CMO übernommen hat.

Der gebürtige Amerikaner Churchill zeichnet für die Bereiche Produkt Management, Business Development und Kommunikation verantwortlich. Er bringe jahrzehntelange internationale Marketing-Erfahrung in der Konsumgüterbranche mit und war u.a. bei Procter & Gamble, Puma, Amer Sports und Red Bull, Julius Meinl Coffee Group und dem Scale-up-Unternehmen yfood.

Die Aufgabe

Swarovski Optik mit Sitz in Absam (Tirol) ist ein weltweit aktiver Hersteller von Premium-Fernoptiken, der sich aktuell aber durch herausfordernde Zeiten kämpfen müsse: Im laufenden Geschäftsjahr dämpfe ein schwieriges Marktumfeld, das von drastischen Preissteigerungen und einer schwachen Nachfrage geprägt ist, die Erwartungen. Kurzfristiges Ziel sei, das Umsatzniveau aus dem Vorjahr zu halten, langfristig will man die führende Position am Premium Fernoptik Markt weiter ausbauen, wie es heißt.

Dafür fokussiere sich das Familienunternehmen zukünftig auf drei Schwerpunktthemen: die geografische Expansion, die Forcierung von eigenen Verkaufskanälen zusätzlich zum stationären Handel und ein Produktsortiment, das von Innovationen getrieben werde. Der weltweite Vertrieb wurde mit einer „Go-To-Market Organisation“ für Americas (Nord- und Südamerika), EMEA (Europa, Middle East, Afrika) und APAC (Asia Pacific) neu organisiert.