In vier Tagen zum zertifizierten „KI Manager“: Neuer Lehrgang

Wien. Austrian Standards startet einen viertägigen Lehrgang zum Thema Künstliche Intelligenz. Teilnehmer können das Zertifikat „KI Manager:in“ erwerben.

Im November 2024 startet Austrian Standards einen Lehrgang rund um KI. Dieser ist in zwei Module unterteilt und findet am 26. und 27. November sowie am 3. und 4. Dezember statt. Thema sind laut Veranstalter KI-Konzepte und Tools und ihr Nutzen für Unternehmen. Dabei werden auch die rechtlichen Aspekte insbesondere in Bezug auf den Datenschutz behandelt, heißt es.

Die Veranstaltung kann sowohl physisch wie online besucht werden, Informatik- oder KI-Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Die Vortragenden sind u.a. Robert Ginthör (Know-Center/Austrian Standards), Fabian Herbst (DLA Piper), Andrea Ida Malkah Klaura (Universität für Angewandte Kunst) und Christof Wolf-Brenner (Know-Center).

Teilnehmer können nach dem Lehrgang eine Prüfung ablegen und damit das Zertifikat „KI Manager:in“ erhalten. Diese wir laut den Angaben mündlich online durchgeführt und besteht aus einer Projekt-Präsentation sowie einer mündlichen Wissensprüfung.

Die Details

Behandelt werden unter anderem die Themen: