Dorda berät DLH beim Verkauf des Industrial Campus Vienna East an DEKA

Wien. Anwaltskanzlei Dorda hat die Deutsche Logistik Holding (DLH) beim Verkauf des Industrial Campus Vienna East an DEKA rechtlich beraten.

Die Real Estate-Praxisgruppe der Anwaltssozietät Dorda hat DLH Österreich beim Verkauf des Industrial Campus Vienna East betreut. Der Industrial Campus Vienna East ist laut den Angaben mit 150.000 Quadratmetern der größte Logistikcampus Österreichs und hat unter anderem Unternehmen wie Hornbach, Rudolph Logistik, Gebrüder Weiss, Österreichische Post und XXL Sports & Outdoor als Mieter.

Der letzte Bauteil, eine Logistikhalle mit rund 35.000 Quadratmetern, wurde nun an die WestInvest für Investmentfonds mbH, eine Gesellschaft der DEKA, verkauft. Im Juli 2024 erfolgte nach Fertigstellung und Vollvermietung das Closing und die Übertragung der Logistikimmobilie in Enzersdorf an der Fischa.

Das Beratungsteam

Das Team bei Dorda wurde von Partner Stefan Artner (Real Estate) geleitet und umfasste unter anderem die Rechtsanwaltsanwärter Vivien Lux und Philipp Proske (beide Immobilien- und Baurecht). Dorda betreue DLH Österreich seit mehreren Jahren und war auch beim Erwerb, der Errichtung und der Vermietung des Projekts in der Nähe des Flughafens Wien-Schwechat tätig. „Dass diese Transaktion trotz der aktuell wirtschaftlichen Herausforderungen erfolgreich umgesetzt wurde, ist ein positives Signal für die Immobilienbranche und macht das Closing zu einem besonderen Erfolg“, so Stefan Artner in einer Aussendung.