L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Wien. In Österreich erwerben immer weniger Personen einen regulären Pkw-Führerschein: 2023 waren es 49.834, ein Rekordtief. Die Zahl der L17-Lenkerberechtigungen wuchs dagegen auf 31.369.



Die Zahl von 49.834 Personen ab dem Alter von 18 Jahren bedeutet den niedrigsten Wert seit Beginn der digitalen Aufzeichnungen im Jahr 2006, so eine Aussendung von Statistik Austria. „Im Gegensatz dazu setzt sich der Trend zum L17-Führerschein fort, mit 31.369 Führerscheinen wurde ein neuer Rekordwert verzeichnet“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Die L17-Führerscheinerwerbungen (Klasse BV, vorgezogene Lenkberechtigung für Pkw ab dem Alter von 17 Jahren) nahmen 2023 im Vergleich zu 2022 geringfügig zu (+1%) und stiegen damit auf den höchsten Wert seit 2006. 2023 erwarben somit bereits 39% der Pkw-Führerscheinneulinge die B-Klasse in Form eines L17- Führerscheins, vor 10 Jahren waren es nur 29%. Beim L17 nahm auch der Frauenanteil in den letzten Jahren zu und lag 2023 bei 47% (2013: 45%).

Addiert man die Zahlen für regulären B-Führerschein und L17-Führerschein, so liegt die Gesamtzahl im Jahr 2023 mit 81.203 geringfügig (minus 0,9 %) unter dem Niveau des Jahres 2019: Damals gab es 55.492 reguläre B- und 26.451 L17-Führerscheine, in Summe also 81.943.

Jeder dritte 17-Jährige erwarb einen L17-Führerschein

Fast ein Drittel aller in Österreich wohnenden 17-Jährigen erwarben 2023 eine Pkw-Lenkberechtigung mittels L17 (32%). Dieser Anteil lag damit knapp unter dem Vorjahr (2022: 33%). Auf Bundeslandebene wurden dabei allerdings deutliche Unterschiede registriert:

Den höchsten Wert wies das Burgenland auf, in dem jede:r zweite 17-Jährige den L17-Schein erwarb (49%), gefolgt von der Steiermark und Niederösterreich mit je 43%.

Den niedrigsten Wert wies Wien mit 8% aller 17-Jährigen auf.

Auf Bezirksebene wurden die höchsten Anteile im steirischen Bezirk Murau mit 71% und im niederösterreichischen Zwettl mit 70% registriert, in denen somit sieben von zehn 17-Jährigen den L17-Schein erwarben.

Deutliche Zunahmen bei Motorrad- und Bus-Klassen

Die A-Klassen bzw. Motorradführerscheine verzeichneten 2023 eine Zunahme von 8% im Vergleich zu 2022, insgesamt wurden 22 932 A-Lenkberechtigungen (A, A1, A2) ausgestellt. Das ist der dritthöchste Wert seit 2006. Ebenso wurde ein deutliches Plus bei den D-Klassen – also bei Bussen und Bus- Anhängern – registriert: 2023 wurden um 31% mehr D-Lenkberechtigungen im Vergleich zum Vorjahr ausgestellt (2023: 1 854, 2022: 1 419) und somit der höchste Wert der vergangenen 15 Jahre erreicht, so die Statistik Austria-Zahlen.