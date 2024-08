Nach Misstrauensvotum: Kommunalkredit-Chef Fislage scheidet aus

Banken & Management. Kommunalkredit-Chef Karl-Bernd Fislage scheidet nach einem Misstrauensvotum der Hauptversammlung aus. Auf ihn folgt Sebastian Firlinger als Interims-CEO. Gleichzeitig danken die Eigentümer dem Vorgänger.



Der Aufsichtsrat der Kommunalkredit Austria AG hat in seiner heutigen Sitzung die Abberufung des Vorstandsvorsitzenden und Vorstandsmitglieds Karl-Bernd Fislage mit sofortiger Wirkung beschlossen, heißt es in einer Aussendung der Bank über das EQS-Finanzinformationssystem.

Die Abberufung erfolgt laut den Angaben aufgrund eines Misstrauensvotums der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung. In der gleichen Aufsichtsratssitzung wurde Vorstandsmitglied Sebastian Firlinger zum Interims-CEO ernannt, so die Kommunalkredit weiter. Der Aufsichtsrat werde die Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden aufnehmen.

Skandinavier kaufen die Spezialbank

Die Kommunalkredit Austria AG ist eine u.a. auf Infrastrukturfinanzierungen und ESG-Investments spezialisierte österreichische Spezialbank, die auch international tätig ist. Im Februar 2023 kündigte die skandinavische Altor Private Equity-Gruppe an, 80 Prozent der Anteile der Kommunalkredit zu kaufen.

Der angekündigte Erwerb durch Altor Fonds wurde im Juli 2024 nach Genehmigung durch die österreichischen und europäischen Finanzaufsichtsbehörden abgeschlossen, teilte die Bank vor einigen Wochen mit. Die bisherigen Aktionäre, Interritus, Trinity Investments Designated Activity Company, verwaltet von Attestor Limited, und der Österreichische Gemeindebund, blieben demnach als Minderheitsaktionäre an Bord.

Dank für die Tätigkeit

In einer weiteren Aussendung zum Management-Wechsel heute heißt es, dass Nima Motazed bis auf weiteres die Marktfunktionen bei der Kommunalkredit übernehme. Gleichzeitig dankt man dem ausscheidenden CEO: Bernd Fislage, der seit 2017 als CEO bei der Kommunalkredit tätig war, habe in dieser Zeit wesentlich zur Entwicklung der Kommunalkredit zu einer profitablen, spezialisierten Bank im Bereich der Infrastruktur- und Energiefinanzierung im Nachhaltigkeitssektor beigetragen. In der nächsten Phase werde die Kommunalkredit ihren Wachstumskurs weiter fortsetzen, um die führende Bank für den grünen Wandel in Europa zu werden, wie es heißt.

„Wir danken Bernd Fislage für seine Arbeit bei der Etablierung der Kommunalkredit als einen der wichtigsten Partner für die Finanzierung nachhaltiger Projekte in Europa“, wird Paal Weberg zitiert, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats und Co-Geschäftsführer bei Altor. „Gemeinsam mit dem Führungsteam freuen wir uns darauf, die Kommunalkredit weiter zu einer führenden Institution in der Finanzierung der grünen Transformation auszubauen. Wir danken Bernd Fislage für seine Arbeit beim Aufbau einer führenden europäischen Finanzierungseinrichtung“, so Hans Larsson, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Vor drei Wochen hat die Kommunalkredit ihr Halbjahresergebnis verkündet. Demnach gab es eine Steigerung des Neugeschäftsvolumens auf über eine Milliarde Euro, gleichzeitig habe man das operative Ergebnis um 19 Prozent auf 62 Mio. Euro gesteigert. „Erfolgreicher Taktgeber der grünen Revolution“, wurde die Mitteilung damals betitelt.