Tobias M. Andresen wird Geschäftsführer bei Pawlik Consultants

Berater & Management. Tobias M. Andresen übernimmt die Position des Geschäftsführers für die Bereiche Marketing und Vertrieb der Pawlik Consultants.

Tobias M. Andresen wird mit Wirkung zum 1. September 2024 die Position des Geschäftsführers für die Bereiche Marketing und Vertrieb der Pawlik Consultants GmbH mit Zentrale in Hamburg übernehmen.

Die Laufbahn

Andresen hat Jura studiert und war bei der Fielmann AG sowie in leitenden Positionen u.a. als Prokurist bei Optiker Bode tätig, so eine Aussendung. In den letzten Jahren war er als COO und CEO aktiv.

Joachim Pawlik, CEO der Pawlik Group: „Wir sind glücklich, dass wir Tobias M. Andresen als neuen Geschäftsführer für uns gewinnen konnten. Mit seiner herausragenden Expertise wird er Pawlik Consultants auf dem internationalen Wachstumskurs perfekt unterstützen.“