Veranstaltung: Was passiert wenn die Erbschaftssteuer wieder kommt?

Wien. Deloitte Österreich veranstaltet ein „Tax & Legal Break“ zum Thema Vermögensnachfolge. Dabei wird auch das Szenario einer möglichen Wiederkehr der Erbschafts- und Schenkungssteuer beleuchtet.

Am 17. September 2024 veranstaltet Deloitte Österreich ein „Tax & Legal Break“ unter dem Titel „Vermögensnachfolge in unsicheren Zeiten“, so eine Klienteninfo. Es referieren Partner Christian Wilplinger und Consultant Georg Lenhardt (beide Steuerberatung Deloitte) sowie Partner Maximilian Weiler (Deloitte Legal).

Die Inhalte

Behandelt werden die steuerlichen und rechtlichen Aspekte bei der Vermögensnachfolge in Österreich. Auch die Wiedereinführung einer Erbschafts- und Schenkungssteuer werde als mögliches Szenario analysiert, heißt es dazu.