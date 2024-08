Magdalena Krasser ist jetzt Anwältin für Bau & Immobilien bei KWR

Wien. Bei KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte ist Magdalena Krasser jetzt Anwältin im Construction und Real Estate Team. An Bord ist sie seit 2016.



Magdalena Krasser (32) ist im August 2024 zur Rechtsanwältin im Construction und Real Estate Team von KWR aufgestiegen, so eine Aussendung: Sie gehört bereits seit dem Jahr 2016 zum Team und ist auf Bau- und Immobilienrecht spezialisiert

Ihre Beratungsschwerpunkte liegen dabei laut Kanzlei in der (außer)gerichtlichen Vertretung und Beratung namhafter Mandanten in den Bereichen des zivilen Baurechts, allgemeinen Leistungsstörungs- und Schadenersatzrechtes sowie in der Gestaltung und der Abwicklung von Liegenschaftskaufverträgen.

Die Laufbahn

Mag. Magdalena Krasser war bereits während des Studiums in einer Wiener Anwaltskanzlei mit Spezialisierung auf ziviles Baurecht tätig, absolvierte das Gerichtsjahr im Sprengel des OLG Wien und legte 2019 die Rechtsanwaltsprüfung erfolgreich ab.

Die Statements

„Wir freuen uns sehr, dass Magdalena Krasser nun als Rechtsanwältin das Construction und Real Estate Team von KWR unterstützen wird. Es ist unser dezidiertes Ziel, unseren Juristinnen und Juristen die Möglichkeit zu geben, ihre Tätigkeit als Rechtsanwalt/Rechtsanwältin bei uns fortsetzen und bis in die Partnerebene aufsteigen zu können. Magdalena Krasser stellt eine große Bereicherung für unser Team dar und wir freuen uns, dass wir sie weiter auf ihrem Karriereweg begleiten können“ so die KWR-Partner Jan Philipp Schifko und Clemens Berlakovits.

„Magdalena Krasser ist eine ausgewiesene Expertin und ihr Aufstieg stellt einen Gewinn für unsere Construction und Real Estate Praxis dar. So können wir aufgrund des großen Vertrauens unserer Klienten weiter erfolgreich wachsen“, so KWR-Managing Partner Thomas Frad.