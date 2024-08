Post AG macht Barbara Potisk-Eibensteiner zur neuen CFO

Wien. Barbara Potisk-Eibensteiner wird Finanzvorständin der Österreichischen Post AG. Sie kommt von der Heinzel Group. Peter Umundum ist künftig Vize-Generaldirektor.

Der Aufsichtsrat der Österreichischen Post AG hat Barbara Potisk-Eibensteiner mit 1. Jänner 2025 zur Finanzvorständin (CFO) des Unternehmens bestellt. Sie tritt damit die Nachfolge von Walter Oblin an, der mit 1. Oktober 2024 Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor des Unternehmens wird.

Bis zu ihrem Antritt werde Oblin seine bisherigen Agenden weiterführen. Darüber hinaus wurde Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, zum Generaldirektor-Stellvertreter ernannt, so eine Aussendung. Im Vorstandsressort der neuen CFO werden alle Finanzfunktionen sowie zusätzlich Konzern-Immobilien, Konzern-IT & -Einkauf und Konzern-Recht vereint sein und somit wesentliche Steuerungs- und Dienstleistungsfunktionen. In der bank99 werde sie eine aktive Aufsichtsratsrolle mit Fokus auf die Finanz- und IT-Agenden übernehmen.

Die Laufbahn

Barbara Potisk-Eibensteiner wurde 1968 in Graz geboren und absolvierte das Studium der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Banken und Versicherung an der Karl- Franzens-Universität in Graz. Ihre Laufbahn startete sie 1991 bei der Creditanstalt. Im Jahr 1995 wurde sie Group Treasurer der Böhler-Uddeholm AG. 2007 wechselte sie zur börsennotierten RHI AG, in der sie von 2012 – 2017 bis zur abgeschlossenen Fusion mit Magnesita als CFO tätig war. Seit 2017 ist sie Group CFO des Papier- und Zellstoffkonzerns Heinzel Group. Barbara Potisk-Eibensteiner ist außerdem Aufsichtsratsvorsitzende der börsennotierten Euro Telesites AG.

Die Statements

„Mit dieser Entscheidung sind die Weichen für den weiteren erfolgreichen Weg der Post gestellt. Mit Barbara Potisk-Eibensteiner haben wir künftig eine kompetente Teamplayerin mit langjähriger Erfahrung an Bord“, wird Georg Pölzl zitiert, Generaldirektor der Österreichischen Post AG.

„Nach einer internationalen Ausschreibung setzen wir mit der Bestellung von Barbara Potisk-Eibensteiner zur Finanzvorständin der Österreichischen Post AG ein starkes Zeichen für die zukunftsorientierte Positionierung des Unternehmens. Als langjähriges Vorstandsmitglied in verschiedenen Unternehmen verfügt sie über umfangreiche Finanz- und Managementerfahrung, um gemeinsam im Vorstandsteam der Post Stabilität zu sichern sowie Weiterentwicklung und Wachstum zu forcieren“, so Elisabeth Stadler, Aufsichtsratsvorsitzende der Österreichischen Post AG.

„Ich freue mich auf meine neue Rolle in der Österreichischen Post AG als einem der traditionsreichsten und gleichzeitig innovativsten ATX-Unternehmen. Im Team mit Walter Oblin und Peter Umundum werde ich meinen Beitrag leisten, um gemeinsam diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben“, so Potisk-Eibensteiner.