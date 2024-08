Wechsel an der Spitze von Zurich: Kurt Möller wird interimistisch CEO

Wien. Andrea Stürmer legt ihr CEO-Mandat beim Versicherer Zurich Österreich zurück. Sie war seit 2017 in der Position. Vorstandskollege Kurt Möller folgt „ad interim“.



An der Spitze von Zurich Österreich kommt es zu einem Wechsel: Kurt Möller wird ad interim CEO, Andrea Stürmer legt ihr Mandat auf eigenen Wunsch zurück, so eine Aussendung des Versicherers.

Der Wechsel

Andrea Stürmer lege demnach mit 19. September ihr Mandat wunschgemäß zurück, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Sie werde Zurich künftig in beratender Funktion zur Seite stehen. Stürmer startete 2007 bei der Zurich Gruppe in der Schweiz als Leitung Transaction Support, führte später die Abteilung Finanzen & Operations der Konzernrückversicherung und wurde schließlich Strategische Assistenz des Group CEO von Zurich. Ab 2014 war sie als Chief Operating Officer für den KMU-Bereich bei Farmers Insurance Group in Kalifornien verantwortlich, bevor sie 2017 zur CEO von Zurich Österreich ernannt wurde.

Kurt Möller folgt nun ad interim als Chief Executive Officer (CEO) der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich Österreich). Er ist seit 2007 Mitglied des Vorstands und Chief Underwriting Officer (CUO). Zusätzlich zur Versicherungstechnik ist er für den Bereich Leistung und die Zentrale Serviceeinheit verantwortlich.

Das Statement

Alison Martin, Chief Executive Officer EMEA & Bank Distribution: „Ich freue mich sehr, dass Kurt Möller die Verantwortung als ad interim CEO bei Zurich Österreich übernimmt. Kurt Möller blickt auf eine langjährige und erfolgreiche Berufslaufbahn in der Versicherungsbranche zurück. Seine fundierten Kenntnisse des österreichischen Marktes werden unser Österreich-Geschäft bis auf Weiteres erfolgreich voranbringen.“

Andrea Stürmer habe Zurich Österreich „maßgeblich in Richtung Kundenorientierung ausgerichtet“, so Martin weiter: „Dank ihres Einsatzes, nicht zuletzt hinsichtlich Automatisierung und Digitalisierung, erhalten Zurich Kundinnen und Kunden in Österreich einen noch rascheren und besseren Service. Das wurde auch mit 13 aufeinanderfolgenden Recommender Awards gewürdigt und von der gesamten Branche anerkannt. Ich möchte Andrea Stürmer sehr herzlich für ihre Führung, ihr Engagement und den positiven Einfluss, den sie und ihre Teams auf Kundinnen und Kunden, Vertriebspartner und Zurich Österreich hatten, danken.“