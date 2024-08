Neue Chefs bei der VBV: Günther Schiendl folgt auf Gernot Heschl

Altersvorsorge & Management. Günther Schiendl folgt bei der VBV-Pensionskasse als CEO auf Gernot Heschl. Ebenfalls im Vorstand sind Ronald Laszlo und Christian Reiss.



Nachdem der bisherige CEO der VBV-Pensionskasse, Gernot Heschl, mit Ende August 2024 in den Ruhestand geht, wird das Vorstandsteam der marktführenden heimischen Pensionskasse (3,5 Mio. Kund:innen in der Gruppe) neu aufgestellt, teilt das Unternehmen mit. Günther Schiendl, seit 2008 Mitglied des Vorstandes, übernimmt mit September 2024 die Position des CEO. Demnach besteht der Vorstand mit September aus Günther Schiendl (CEO), Ronald Laszlo und Christian Reiss, der aus der Erste Group Bank zur VBV gekommen ist.

„Seit 2016 war Gernot Heschl CEO der VBV-Pensionskasse und hat gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Günther Schiendl mit viel Engagement und Geschick die führende Position der VBV-Pensionskasse am Markt mit Akzenten im Bereich Innovation, Qualität und Kundenservice weiter ausgebaut“, so Aufsichtsratsvorsitzender Markus Posch.

Die Laufbahnen

Im Vorstandsteam der VBV – Betriebliche Altersvorsorge AG (der Holding der VBV-Gruppe) tritt Ronald Laszlo ebenfalls ab 1. September in das Vorstandsteam von Andreas Zakostelsky (Generaldirektor), Günther Schiendl und Martin Vörös ein. „Ronald Laszlo wird uns auf Gruppenebene im Bereich Risikomanagement (in Nachfolge von Gernot Heschl) auf Grund seiner langjährigen Expertise und Konzernerfahrung optimal unterstützen“, so Andreas Zakostelsky.

Ronald Laszlo ist seit Jahresbeginn Mitglied des Vorstandes der VBV-Pensionskasse. Er war vor seiner Tätigkeit bei der VBV Bereichsleiter für Risikomanagement der Vienna Insurance Group (VIG). Christian Reiss wird sich in der Pensionskasse zukünftig um den Vertrieb und die Servicierung der Kund:innen kümmern. Er war in verschiedenen Managementfunktionen in der Erste Group Bank AG tätig. Zuletzt hatte er laut den Angaben die gruppenweite Verantwortung für die Entwicklung und den Vertrieb von strukturierten Wertpapierprodukten sowie das Brokerage-Geschäft inne.