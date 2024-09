Robausch-Löffelmann wird technische Vorständin bei Wohnbaufirma BWS

Gemeinnützigkeit & Management. Die gemeinnützige BWS ernennt Kerstin Robausch-Löffelmann (47) zur neuen Technik-Vorständin. Sie kommt von Value One.



Die BWS Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft, eine der großen gemeinnützigen Wohnbaufirmen, kündigt eine Neubesetzung in ihrer Führungsetage an: Mit 1. September 2024 übernimmt Kerstin Robausch-Löffelmann den technisch-operativen Vorstand . Gemeinsam mit dem kaufmännischen Vorstand Mathias Moser werde sie ab sofort die Geschicke des Unternehmens lenken. Der Aufsichtsrat hat laut einer Aussendung die Bestellung von Robausch-Löffelmann einstimmig beschlossen. Die BWS-Gruppe verwaltet rund 24.000 Wohneinheiten und ist im gemeinnützigen sowie im frei finanzierten Wohnbau tätig.

Seit 30 Jahren in der Branche

Arch. DI Kerstin Robausch-Löffelmann bringt laut den Angaben 30 Jahre Erfahrung in der Bau- und Immobilienbranche mit und ist auch als Ziviltechnikerin und Immobilientreuhänderin qualifiziert. Nach einem Architekturstudium an der TU Graz und einem Stipendium bei Architekt Harry Seidler in Sydney sammelte sie Erfahrungen als Planerin und Projektleiterin. Zuletzt war sie Managing Director bei Value One Development.

Ihre Ernennung fällt in eine Zeit signifikanter Veränderungen am österreichischen Immobilienmarkt, der 2023 einen leichten Rückgang der Immobilienpreise verzeichnete. Experten prognostizieren für 2024 eine Stabilisierung des Marktes, heißt es. „Der Wohnungsbedarf steigt in den großen Städten, während die Mieten und Preise für Eigentumswohnungen unter Druck stehen”, so Robausch-Löffelmann: „Es wird in Zukunft mehr denn je entscheidend sein, leistbaren und qualitativ hochwertigen Wohnraum zu schaffen. Gemeinsam mit meinem Team werden wir innovative Lösungen entwickeln.”