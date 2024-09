Die Steuer beherrschen bei der Anlagenbuchhaltung: BMD-Lehrgang mit NTCS

Anlagen & Steuer. Die Anlagenbuchhaltung wird aus steuerlicher Sicht immer komplexer für die Unternehmen, sagt BMD Akademie-Leiter Roland Beranek: Ein Online-Lehrgang dazu startet am 1.10.2024.

Der LIVE – Lehrgang Anlagenbuchhaltung mit NTCS der BMD Akademie kombiniert Fach- und Software-Ausbildung zum zertifizierten Anlagenbuchhalter/In, so der Veranstalter.

Die Aufgabe

Die Anlagenbuchhaltung werde aus steuerlicher Sicht immer komplexer, heißt es dazu. Die breite Palette der Themen bzw. Fragestellungen reicht vom Elektroauto im Anlagevermögen (dazu gibt es mittlerweile eine ganze Reihe spezialisierter Seminare) über die Abbildung von Förderungen in der Anbu bis hin zum reichhaltigen Themenkomplex Immobilien – Gebäude mit Zubauten, Umbauten, Zuschüssen usw. Behandelt werden in der Fachausbildung Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften Anlagevermögen, Abschreibungsmehoden, Buchungen, Sachanlagen, immaterielle Anlagegüter, Finanzanlagen, Anlagenspiegel u.v.m.

In der Ausbildung für die hauseigene BMD Software geht es um den Funktionsüberblick der NTCS ANBU, Neuanlage und Grundeinstellungen, Programmbedienung, Bewegungsbuchungen, Anlagensummen, Verbuchung in die FIBU, Unternehmensrecht vs. Steuerrecht u.v.m. Auch Spezialthemen wie Leasing, Investitionszuschüsse, verschiedene Abschreibungsarten usf. werden behandelt. Teilehmer:in erhalten für die Dauer des Lehrgangs einen NTCS Übungszugang, so BMD.