Gleiss Lutz sucht High Potentials auf e-fellows.net und wird Partnerkanzlei

Recruiting & Anwälte. Gleiss Lutz ist seit dem 1. September 2024 Partnerkanzlei von e-fellows.net: Das Karriere-Netzwerk vergibt Stipendien an Studierende und Doktoranden.

Gleiss Lutz ist seit dem 1. September 2024 neue Partnerkanzlei von e-fellows.net. Das von der Deutschen Telekom AG, McKinsey & Company und der Holtzbrinck Publishing Group gegründete Karriere-Netzwerk soll Stipendien an herausragende Studierende und Doktoranden vergeben, wie es heißt. Deren Zahl ist nicht gering: Zum Kreis der Stipendiatinnen und Stipendiaten gehören laut den Angaben derzeit mehr als 6.000 Juristinnen und Juristen.

High Potentials im Visier

„Das gezielt auf High Potentials ausgerichtete Stipendienprogramm von e-fellows.net passt hervorragend zum hohen Exzellenzanspruch unserer Sozietät“, so Johann Wagner, Co-Managing Partner bei Gleiss Lutz, in einer Aussendung. Sein Kollege und Co-Managing Partner Ralf Morshäuser: „Die Partnerschaft mit e-fellows.net ist für uns auch eine Investition in die Zukunft. Denn die nachhaltige Fortsetzung der Erfolgsgeschichte unserer Sozietät hängt davon ab, dass es uns auch künftig weiterhin gelingt, immer wieder die besten Köpfe für uns zu gewinnen. Die Förderung besonders leistungsstarker Nachwuchsjuristinnen und -juristen liegt uns als Sozietät daher sehr am Herzen.“