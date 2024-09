Högler und Grubhofer werden Vorstände von Leistungssport Austria

Sport-Management. Leistungssport Austria, ein Bundesinstitut für Spitzensport, hat mit Gregor Högler und Stefan Grubhofer zwei neue Vorstände bestellt.



Die Mitgliederversammlung von Leistungssport Austria, Bundesinstitut für Leistungs- und Spitzensport in Österreich, hat einstimmig zwei neue Vorstände für die kommenden fünf Jahre bestellt, so eine Aussendung: Gregor Högler, bisher Sportdirektor des Leichtathletikverbandes und Trainer von Lukas Weißhaidinger und Victoria Hudson, werde die sportlichen Agenden übernehmen und Stefan Grubhofer (zuletzt sieben Jahre Generalsekretär der Sportunion Österreich) die wirtschaftlichen.

Die beiden seien aus einem mehrstufigen Auswahlverfahren als bestgeeignete Kandidaten hervorgegangen und treten die Nachfolge der beiden Interims-Vorstände Werner Kuhn und Herbert Houf an, heißt es weiter.

Die Aufgaben

Rudi Leber, Vorsitzender der Mitgliederversammlung der Leistungssport Austria: „Das Institut Leistungssport Austria wird sich zukünftig mit den beiden neuen Vorständen weiterhin der Ausbildung von Talenten bis hin zu Olympiasiegern in den verschiedensten Sportarten widmen. Das Institut versteht sich in diesem Sinne als Bestandteil und Bindeglied der Sportinfrastruktur in Österreich.“

Die Institution

Leistungssport Austria betreut als gemeinnütziger Verein am Standort in der Südstadt Athlet:innen von mehr als 40 Bundes-Sportfachverbänden in den Bereichen Sportmedizin, Sportwissenschaft, Ernährung, Anthropometrie und Sporttherapie. Weiters werden Projekte für den Breiten- und Gesundheitssport betreut.

Die Mitgliederversammlung von Leistungssport Austria umfasst acht Mitglieder – fünf werden von Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, zwei von Sport Austria und eines vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz entsandt.