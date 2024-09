Carina Szöke wird Local Partnerin und Prokuristin bei Forvis Mazars

Wien. Forvis Mazars ernennt Carina Szöke (31) zur Local Partnerin und Prokuristin in Österreich. Ihre Themen sind Immobilien(steuern), Umgründungen und Due Diligence.



Die neue Local Partnerin sei ein weiteres Beispiel für die Riege erfolgreicher Frauen beim internationalen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsunternehmen Forvis Mazars, so eine Aussendung.

Die Laufbahn

Carina Szöke hat laut den Angaben Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre studiert und ihre Karriere in einem Big Four-Unternehmen begonnen. Seit drei Jahren ist sie bei Forvis Mazars tätig und betreut nationale und internationale Gesellschaften. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Immobiliensteuerrecht, Umgründungen, Due Diligence und internationalem Steuerrecht.

Das Statement

„Die Betreuung von Immobilientransaktionen zählt zu den spannendsten Aufgaben in meiner Arbeit. Im Rahmen der Unterstützung unserer Klient:innen bei Immobilienprojekten erhalten wir interessante Einblicke in den Immobilienmarkt sowie dessen Besonderheiten und Entwicklung“, so Szöke.