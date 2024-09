Dispute Resolution: Dario Schmelz ist jetzt Anwalt bei Binder Grösswang

Wien. Dario Schmelz (31) ist neuer Rechtsanwalt im Dispute Resolution Team von Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang.

Zu seinen Beratungsschwerpunkten gehören die Vertretung in nationalen und internationalen Zivilverfahren, versicherungsrechtliche Streitigkeiten, Wirtschaftsstrafrecht sowie die Vertretung im Automobilsektor, so eine Aussendung der Kanzlei.

Die Laufbahn

Mag. Dario Schmelz ist seit 2020 Teil des Dispute Resolution Teams. Zuvor sammelte er laut den Angaben Praxiserfahrung in einer auf Prozessführung spezialisierten Kanzlei und als Rechtspraktikant bei der Staatsanwaltschaft Wien. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und war zugleich als juristischer Mitarbeiter in einer Wirtschaftskanzlei in den Bereichen Bank- und Versicherungsrecht tätig.

Das Statement

„Dario ist schon seit einigen Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Praxisgruppe und leistet herausragende Arbeit für unsere Mandanten. Ich bin stolz, ihn weiterhin in meinem Team zu haben und freue mich auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit“, so Christian Klausegger, Partner im Dispute Resolution Team bei Binder Grösswang.