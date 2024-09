Heimo Jantscher wird Managing Director Health & Wealth bei Aon

Wien. Aon Österreich macht Heimo Jantscher (52) zum Managing Director Health & Wealth.

Heimo Jantscher übernimmt mit September 2024 die Position des Managing Director Health & Wealth bei Aon in Österreich. Er wechselt laut einer Aussendung von Aon’s größtem Mitbewerber am Markt und wird direkt an Harald Luchs, Geschäftsführer von Aon Austria, berichten.

Die Laufbahn

Heimo Jantscher, MBA ist seit über 26 Jahren in der Versicherungsbranche beschäftigt, heißt es weiter. Seine berufliche Laufbahn führte ihn über verschiedene Führungspositionen bei der Zürich Versicherung AG über die Allianz Elementar Lebensversicherungs AG und die GrECo International AG, wo er zuletzt als Leiter für den Bereich Health & Benefits tätig war, zu Aon. Der gebürtige Kärntner hat 2010 berufsbegleitend das Masterstudium Financial Planning & Services an der Universität Klagenfurt abgeschlossen.