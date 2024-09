Re-Zertifizierte Weiterbildung für Compliance-Officer am CSD 2024

Wien. Beim Compliance Solutions Day 2024 gibt es Re-Zertifizierungen durch Austrian Standards für Compliance Officer: Weiterbildung ist unerlässlich im Regularien-Dschungel, so Veranstalter LexisNexis.



Unter dem Motto „Be the change” findet am 26. September 2024 bereits zum 11. Mal der Compliance Solutions Day statt, so Veranstalter LexisNexis: In Zeiten wachsender Anforderungen an Unternehmen und ihre Compliance-Verantwortlichen soll das nun online verfügbare Programm Antworten auf die drängendsten Fragen der Branche bieten.

„Weiterbildung unerlässlich“

Zusätzlich zur akademischen Grundausbildung qualifizieren sich Compliance Officer häufig über Weiterbildungs-Kurse, die an professionellen Ausbildungs-Instituten angeboten werden. Hier erhalten die Compliance Verantwortlichen das nötige Rüstzeug, um ihren anspruchsvollen Arbeitsalltag zu beherrschen und die Praxis-Kenntnisse zu festigen, so die Veranstalter. Die Ausbildung sei so vielseitig wie das Berufsbild selbst.

Neben der Implementierung von Compliance Management Systemen und dem rechtlichen Background sind auch Kommunikations-Skills gefragt. Ebenso gehört die Planung und Durchführung von Compliance-Schulungen zu den Aufgaben eines Compliance Officers. Da geht es vor allem um ein kontinuierliches Risikomanagement mit dem Mitarbeitende anhand von praktischen Fällen sensibilisiert werden und somit Risiken ausgeschlossen werden.

Die sich für Unternehmen stetig ändernden Rahmenbedingungen machen es für Compliance Officer:innen, aber auch Geschäftsführer:innen und Manager:innen unverzichtbar, sich hier laufend fortzubilden. Daher sei es notwendig, die Zertifikate alle drei Jahre zu erneuern. Hierfür ist bei der zertifizierte Compliance Officer Ausbildung notwendig, nach drei Jahren einen 2-stündigen Re-Zertifizierungsworkshop nachzuweisen, ergänzt um 24 Stunden Fortbildung (8 Stunden pro Jahr). Die Zertifizierung erfolgt über Austrian Standards.

Die Re-Zertifizierung beim Compliance Solutions Day

Wer also vor drei Jahren die Ausbildung zum zertifizierten Compliance-Officer abgeschlossen hat, muss nun sein Zertifikat verlängern. Der Compliance Solutions Day 2024 biete hierfür die Gelegenheit, heißt es beim Fachanbieter LexisNexis: Auch dieses Jahr kann im Rahmen des Compliance Solutions Day ein 2-stündiger Re-Zertifizierungsworkshop gebucht werden. Durch den Workshop begleiten dabei die Compliance-Experten Andrea Pilecky und Roman Sartor. Mit der Teilnahme an der Konferenz lassen sich 8 Stunden Fortbildung abdecken. Nach Absolvierung dieses Workshops und mit Nachweis von insgesamt 24 Stunden Compliance-relevanter Fortbildung, können Compliance Officer ihr Zertifikat durch Austrian Standards um weitere 3 Jahre verlängern lassen.