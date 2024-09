Webinar: Datenschutz und KI-Nutzung meistern mit EQS Privacy COCKPIT

Datenschutz in Unternehmen wird immer komplexer. Seit die DSGVO in Kraft getreten ist, sind die Anforderungen an den Umgang mit personenbezogenen Daten drastisch gestiegen. Nun steht mit dem EU-AI-Act die nächste große Herausforderung bevor. Das neue Gesetz, das Anfang August in Kraft getreten ist, bringt zusätzliche Anforderungen an die Nachverfolgbarkeit und Dokumentation von Datenverarbeitungsprozessen, insbesondere bei der Nutzung von KI-Systemen.

Als Verantwortliche in einem Unternehmen, das KI-basierte Software einsetzt, stehen Sie vor neuen Fragen und Herausforderungen:

Welche Regulierungen gelten derzeit für mein Unternehmen?

Wie erfülle ich sowohl die DSGVO als auch den EU-AI Act unkompliziert und rechtskonform?

Wie kann ich mein Unternehmen vor Datenschutzverstößen und hohen Strafen schützen?

Was erwartet Sie im Webinar?

In diesem Webinar am 5.9.2024 erfahren Sie, wie Sie die Herausforderungen des Datenschutzes und der KI-Nutzung in Ihrem Unternehmen mühelos mit dem EQS Privacy COCKPIT meistern können. Wir zeigen Ihnen praxisnahe Wege, um sowohl die DSGVO als auch den EU-AI-Act effektiv umzusetzen. Mit Moritz Homann (Managing Director Corporate Compliance) und Marcus Sultzer (Vorstandsmitglied EQS Group).

(Werbung)