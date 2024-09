Meinungsforscher: Ipsos will infas und lässt Rödl & Partner prüfen

Paris/Bonn. Der französische Marktforschungsriese Ipsos SA gibt ein öffentliches Übernahmeangebot für den Konkurrenten infas ab. Kanzlei Rödl & Partner prüfte das Kaufobjekt finanziell und steuerlich.



Rödl & Partner hat mit einem interdisziplinären Team Ipsos SA bei einem öffentlichen Übernahmeangebot zum Erwerb der infas Holding AG beraten. Ipsos SA mit Hauptsitz in Paris gehört zu den weltweit führenden Marktforschungsunternehmen. Branchenkollege infas ist einer der wichtigen und ältesten Akteure im Bereich der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung in Deutschland.

Die Transaktion

Bei dem aktuellen Deal hat Ipsos ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die infas Holding AG abgegeben. Diese Transaktion ermögliche es Ipsos, seine internationale Reichweite und sein operatives Knowhow mit der Expertise und dem Renommee von infas zu kombinieren, heißt es.

Das Team von Rödl & Partner betreute Ipsos mit einer Financial- und Tax Due Diligence. Die Gesamtprojektleitung und Financial Due Diligence wurde von Partner James Murphy verantwortet. Die Tax Due Diligence wurde von Partner Christoph Götz durchgeführt, so eine Aussendung.

Die Unternehmen

Die börsenotierte Ipsos SA beschäftigt insgesamt rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in 90 Ländern vertreten. In Deutschland sind über 500 Beschäftigte an den Standorten Hamburg, Berlin, München, Frankfurt und Nürnberg tätig. Das Unternehmen wurde 1975 von Didier Truchot gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris.

Die infas AG ist ein börsennotiertes Forschungsinstitut mit Sitz in Bonn, das nationale und internationale Ad-hoc-Studien zu Themen wie Arbeitsmarkt, Bildung und Verkehr durchführt. Das 1959 gegründete Unternehmen beschäftigt 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon über 150 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro.

Zu infas gehören Tochterunternehmen wie das infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft, infas 360, infas quo und Lutum+Tappert. Man führt qualitative und quantitative Befragungen sowie Marktanalysen in verschiedenen Themenfeldern durch, unter anderem in den Bereichen Verkehr und Gesundheit.

Das Beratungsteam

Im Team von Rödl & Partner für Ipsos waren (Transaction Services): James Murphy (Partner, München; Gesamtprojektleitung), Nick Phillips (Manager, London), Christoph Niederl (Senior Associate, München); in Tax Services: Christoph Götz (Partner, München), Susann Sturm (Manager, München) und Lucas Reilly-Schott (Steuerassistent, München).