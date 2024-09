Rehau Automotive verkauft Teile an Vintech mit Schönherr

Tschechien. Wirtschaftskanzlei Schönherr berät Rehau Automotive beim Verkauf des europäischen Dichtungs- und Extrusionsgeschäfts an Vintech Industries aus den USA.

Konkret hat Rehau Automotive s.r.o. bei dem strategischen Verkauf sein europäisches Dichtungs- und Extrusionsgeschäft an die Vintech Industries Inc. abgegeben: Dazu gehört der Standort in Jevíčko in der Tschechischen Republik.

Rehau Automotive ist Teil der Rehau Concern Gruppe, zu der u.a. auch Meraxis gehört. Vintech Industries ist ein international tätiger US-amerikanischer Automobilzulieferer mit rund 500 Beschäftigten.

Die Berater

Neben der Verhandlung des Asset-Kaufvertrags mit Vintech hat Schönherr u.a. auch zum Immobilien- und Arbeitsrecht beraten. Das Team für Rehau bestand aus Vladimír Čížek (Partner), Michal Jendželovský, Helena Hangler (beide Counsel), Petr Korál und Kristýna Zmatlíková (beide Anwält:innen).

Bei der Transaktion war die deutsche Wirtschaftskanzlei Gleiss Lutz federführend tätig und beriet auch zum deutschen Recht. Taylor Wessing betreute Vintech Industries.