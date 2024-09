„Wise Women of WU“: Karriere-Förderung für Wirtschaftsuni-Absolventinnen startet neu

Wien. Das Mentoring-Programm „Wise Women of WU“ soll WU-Absolventinnen Spitzen-Positionen verschaffen. Nun geht es in eine neue Runde.

Das Mentoring-Programm „Wise Women of WU“ biete weiblichen Absolventen der WU Wirtschaftsuniversität Wien auch heuer wieder die Gelegenheit, gezielt an ihrer Karriere zu arbeiten. Gestartet wurde es 2018 von der damaligen WU-Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger, einer bekannt engagierten Verfechterin von Gender-Themen.

Durch die Unterstützung erfahrener Top-Managerinnen sollen die „Wise Women“-Teilnehmerinnen – das Programm richtet sich ausschließlich an Frauen – Impulse für ihre berufliche Weiterentwicklung erhalten. Bewerbungen sind demnach ab sofort bis 29. September 2024 möglich, so eine Aussendung.

Das Programm

„Wise Women of WU“ richtet sich laut den Veranstaltern an WU-Absolventinnen mit mindestens fünf Jahren Berufserfahrung, die ihre Karriere weiterentwickeln wollen. Mit dem Programm setze sich die WU aktiv für die Erhöhung des Frauenanteils in Unternehmen und für mehr WU-Alumnae in Führungspositionen ein.

Zehn Teilnehmerinnen erhalten ein individuelles Mentoring durch Top-Managerinnen (Vorstands-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsratserfahrung), die sich aktiv für die Förderung von Frauen in der Wirtschaft einsetzen. Die Mentorinnen dieses Jahrgangs sind: Silvia Angelo, Elfriede Baumann, Christine Catasta, Karin Exner-Wöhrer, Patricia Neumann, Renate Niklas, Birgit Rechberger-Krammer, Herta Stockbauer, Sonja Wallner und Katharina Weishaupt.

WU-Absolventinnen helfen Kolleginnen

Die Mentorinnen, die selbst ein WU-Studium absolviert haben, geben Einblicke in ihre Erfahrungen und unterstützen ihre Mentees dabei, berufliche Herausforderungen zu meistern und sich strategisch auf zukünftige Führungsaufgaben vorzubereiten, so die WU. Das Programm ist für die Dauer von einem Jahr angesetzt und umfasst neben regelmäßigen Treffen zwischen Mentorin und Mentee eine Reihe von Networking-Events.

Die Notwendigkeit eines solchen Programms zeige die aktuelle Situation in Österreich: Trotz kleiner Fortschritte seien Frauen in den Führungsetagen der umsatzstärksten Unternehmen nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. In den Vorständen der 200 umsatzstärksten Unternehmen Österreichs liege der Frauenanteil derzeit bei rund 12 Prozent, in den Aufsichtsräten bei rund 27 Prozent.