20 Jahre Houskapreis: Online-Einreichung bis 31. Oktober 2024

Forschungspreise. Bis zum 31. Oktober 2024 können Forschungsprojekte für den Houskapreis 2025 online eingereicht werden. Die B&C Privatstiftung vergibt zum 20-jährigen Jubiläum des Preises insgesamt 760.000 Euro.

Der Houskapreis wird im kommenden Jahr 2025 bereits zum 20. Mal von der B&C Privatstiftung vergeben. „Seit zwei Jahrzehnten unterstützen wir herausragende Innovationen und stärken die Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. In diesem Jubiläumsjahr freuen wir uns einmal mehr, visionäre Projekte zu würdigen, die sowohl den Fortschritt in ihren Bereichen vorantreiben als auch positive Auswirkungen auf unseren Wirtschaftsstandort haben“, so Erich Hampel, Vorstandsvorsitzender der B&C Privatstiftung.

Bis zum 31. Oktober 2024 können Forschungsprojekte für den Houskapreis 2025 online eingereicht werden. Teilnahmeberechtigt sind laut Veranstalter österreichische staatliche und private Universitäten, inklusive Fachhochschulen, die Christian Doppler-Labore, die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), das Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) sowie heimische außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und kleine und mittelständische Unternehmen.

Drei Kategorien

Mit einem Gesamtpreisgeld von 760.000 Euro ist der Houskapreis laut den Angaben der größte privat vergebene Preis für anwendungsnahe Forschung in Österreich. Die Auszeichnung erfolgt in den Kategorien:

„Hochschulforschung“,

„Außeruniversitäre Forschung“ und

„Forschung & Entwicklung in KMU“.

Die drei Kategorien werden getrennt voneinander beurteilt. Die Evaluierung der eingereichten Projekte erfolge in einem zweistufigen Verfahren durch Fachbeiratsgremien und eine Jury.

Pro Kategorie werden fünf Projekte nominiert. Die Siegerprojekte werden im Rahmen einer festlichen Preisverleihung am 9. April 2025 ausgezeichnet:

Der 1. Platz ist mit jeweils 150.000 Euro dotiert,

der 2. Platz mit jeweils 60.000 Euro und der

3. Platz mit jeweils 20.000 Euro.

Die weiteren Nominierten erhalten je 10.000 Euro.

Mariella-Schurz-Preis 2025

Zusätzlich wird 2025 auch der Mariella-Schurz-Preis zum zweiten Mal im Rahmen des Houskapreises verliehen. Er ehrt das Andenken an die 2022 verstorbene Generalsekretärin der B&C Privatstiftung.

Eine Oberstufenklasse übernimmt dabei die Rolle der Jury, indem sie die nominierten Projekte bewertet. Der Preis umfasst eine eigens gestaltete Houskapreis-Statue und einen Sachpreis im Wert von 10.000 Euro.