Steuertechnologie-Anbieter Vertex übernimmt ecosio mit DLA Piper

Elektronische Rechnungen. DLA Piper berät Vertex bei der Übernahme von ecosio, einem B2B-Integrationsanbieter für elektronischen Datenaustausch. Auch CMS war aktiv.

Die internationale Anwaltskanzlei DLA Piper hat Vertex, Inc., einen globalen Anbieter von Steuertechnologielösungen, bei der Übernahme der in Wien ansässigen ecosio GmbH beraten. Dabei wurde ecosio, ein führender B2B-Integrationsanbieter für elektronischen Datenaustausch und elektronische Rechnungsstellung, von Wirtschaftskanzlei CMS betreut, so eine Aussendung. Das Closing erfolgte laut den Angaben am 30. August 2024.

Der Deal

Die Akquisition umfasst demnach eine Vorabzahlung von USD 69 Millionen (62,43 Mio. Euro), sowie einen avisierten Earn-Out in Höhe von USD 76 Millionen und weiteren USD 35 Millionen in Form von Vertex-Aktien, abhängig von der Erreichung bestimmter finanzieller Leistungsziele durch ecosio in den nächsten drei Jahren, vorbehaltlich von Anpassungen der Earn-Out Beträge gemäß den Bestimmungen des Kaufvertrags.

Mit der Akquisition verfolge Vertex das Ziel, die weltweite Compliance für die elektronische Rechnungsstellung zu beschleunigen und eine einheitliche, skalierbare Plattform zur Automatisierung von Geschäftstransaktionen sowie zur Verwaltung von indirekten Steuern und der Einhaltung von Vorschriften für die elektronische Rechnungsstellung bereitzustellen.

Die Beratungsteams

Das grenzüberschreitende Team von DLA Piper Europa und USA wurde von Maria Doralt (Partner in Wien) und James Fischer (Partner in Short Hills) geleitet. Ebenso federführend beteiligt waren Sabine Fehringer, Marc Lager (beide Partner in Wien) sowie Daniel Schmidt, Roman Abu Salekh (beide Senior Associates in Wien) und Alexis Elder (Associate in Short Hills) sowie zahlreiche weitere Kolleginnen und Kollegen, so DLA Piper.

Ein interdisziplinäres Team von CMS unter Federführung von Partner Clemens Grossmayer und Rechtsanwalt Christoph Birner (beide Gesellschaftsrecht/M&A) leistete rechtliche Beratung für ecosio.

Die Statements

„Wir freuen uns, dass wir Vertex dank unserer umfassenden Erfahrung und branchenspezifischen Expertise bei dieser wichtigen Übernahme erfolgreich begleiten konnten. Diese bedeutende Transaktion trägt nicht nur zur Erweiterung des Kundenstamms bei, sondern fördert auch das internationale Wachstum des Unternehmens. Sie ist ein weiterer Beweis für unsere starke M&A-Kompetenz im Technologiesektor“, so Maria Doralt, Partner bei DLA Piper Österreich und Leiterin des Wiener Deal Teams.

„Es freut uns sehr, dass wir ecosio und deren Gesellschafter nach verschiedenen Finanzierungsrunden bei ihrem Exit an einen NASDAQ-gelisteten US-Investor zur Seite stehen und mit unserem eingespielten Team von Expert:innen zu einem erfolgreichen Abschluss beitragen konnten“, so Clemens Grossmayer, Partner bei CMS und Mitglied des Corporate Transactions Teams in Wien.