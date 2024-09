Bristol Myers Squibb: Jens Weidner wird General Manager für Österreich

Pharma & Management. Jens Weidner übernimmt die Geschäftsführung des Standorts Österreich beim Biopharma-Konzern Bristol Myers Squibb (BMS).

Weidner ist laut einer Aussendung seit 2003 in verschiedenen Funktionen für BMS tätig. Zuletzt war er als Market Access Director aktiv. Als neuer General Manager von Bristol Myers Squibb Österreich ist er künftig Leiter von rund 90 Beschäftigten am Standort in Wien.

Jens Weidner hat ein Diplomstudium in Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Ilmenau abgeschlossen und 2003 den Master of Business Administration mit Schwerpunkt Finance an der University of Liverpool erworben.

Das Statement

Weidner wird zitiert: „Österreich bietet großes Potenzial, um sich als bedeutender Standort für pharmazeutische Forschung und Entwicklung in Europa zu positionieren. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, doch wir werden unermüdlich daran arbeiten, innovative Behandlungsmethoden zu erforschen und neue Therapien zu entwickeln. Dabei werden wir die gesellschaftlichen Herausforderungen im Blick behalten und die Chancen nutzen, die sich für den Pharmastandort Österreich bieten.“